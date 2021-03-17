ياسمين صبري تستفز الجمهور بثرائها.. وهو يعلق: "نعمة لن تدوم" (صورة)

تثير الفنانة المصرية ياسمين صبري اهتمام الجمهور بكل صورة تنشرها على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغر ام". ويبدو أنها استفزت الكثير من المتابعين بأحدث هذه الصور.

وظهرت فيها بإطلالة أنيقة للغاية وبدت وهي تصعد على سلم الطائرة الخاصة. وأحدث هذا الأمر موجة من الجدل حيث أثنى بعض الناشطين على جمالها وأناقتها فيما أشار آخرون إلى أنها تبالغ في إظهار الثراء الذي تعيشه مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ورأى هؤلاء أن النعمة لا تدوم وأن عليها أن تراعي بعض من يعيشون أوضاعاً مادية صعبة جداً. ومما كتب في التعليقات: "نعمة لن تدوم صدقوني" و"حرام عليكم في ناس غلابه. بلاش الصور اللي بيكون لها تأثير سلبي علي الناس" و"السعادة الحقيقيه ليس بالمال" و"كنت أحبك بس لما صارت كل حياتك مظاهر بطلت أحب أشوفلك صورة بدك تتقبلي التعليق الإيجابي والسلبي".

يذكر أنها لفتت الأنظار أثناء حضورها وزوجها حفل زفاف حيث قام الأخير بإلقاء التحية على الحاضرين وبدا وكأنه تجاهل الفنانتين إلهام شاهين وليلى علوي.