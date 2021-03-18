المرأة

أنجلينا جولي تستعد لتقديم أدلة على عنف براد بيت

Lebanon 24
18-03-2021 | 06:00
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تستعد الممثلة الأميركية أنجلينا جولي لتقديم أدلة في المحكمة على العنف المنزلي من قبل زوجها السابق براد بيت.

ومحاكمة جولي وبيت القادمة هي حول تحديد حضانة أطفالهما وتقسيم ممتلكاتهما.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة الجديدة قد تشمل شهادة أطفالهما الثلاثة القاصرين شيلو ونوكس وفيفيان.

وعشية المحاكمة في قضية حضانة الأطفال، بدأ الزوجان السابقان نزاعات جديدة. حيث يريد بيت تقسيم الحضانة بالتساوي، بينما تقول جولي إنها ستوافق على ذلك فقط بشرط أن يتم نقل الأطفال من لوس أنجلوس.

وتقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في ايلول 2016، بدعوى وجود خلافات بينهما، بعد عامين من الزواج و 12 عاما من العلاقة.
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