هكذا ردت إليسا على السخرية من شكل فمها وتلقيبها بـ"أم الشرشف"

ردت الفنانة إليسا على تعرضها في أوقات سابقة للسخرية وذلك في الحلقة الثالثة من "بودكاست" وفي معرض تحدثها عن تجربتها مع التنمر.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أنها أخذت تستعد لكل الاحتمالات التي يمكن أن تواجهها ما أن بدأت تتواصل مع المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولفتت إلى أن المتنمر حاقد على نفسه وعلى الآخرين وأنه يشعر بالمتعة عند إلحاق الأذى بهم.

ورأت أن ما يفعله المتنمرون يمكن أن يسبب تراجع الثقة بالنفس وربما الاكتئاب لدى الضحية. ودعت لهذا إلى إصدار قوانين يمكن أن تعاقب أمثال هؤلاء.

وتحدثت عن السخرية من شكل فمها وقالت متوجهة إلى كل شخص ساخر: "يا حبيبي أنا بنت اشتغلت على حالي، تعبت ونجحت، إنت شو عامل بحياتك؟ ليه ما بتستفيد من تجربتي؟ ليه ما بتشتغل على حالك لتحقق ذاتك وتخرج من الاكتئاب؟".

كما تطرقت إلى تلقيبها بأم الشرشف بعد ظهورها في فيديو كليب أغنية "بدي دوب". ورأت في هذا نوعاً من التنمر؟ مشيرة إلى أنها لم تكترث للأمر.