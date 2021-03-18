أصبحت حديث الجمهور بسبب جمالها الأوروبي.. هذه الشابة هي ابنة فنان مصري شهير (صور)

يعتبر الفنان المصري يوسف منصور من الوجوه التي يتذكرها الكثيرون، فقد شارك في العديد من الأعمال التي تميزت بطابع الحركة والقوة. كما أدى إلى جانب ذلك بعض الأدوار الرومنسية.

ومن المعلومات التي تمكن المتابعون من التوصل إليها أنه متزوج من الممثلة سهير رجب وأن لديهما ابنة جميلة جداً وذات ملامح أجنبية تدعى مونيكا.

ونشر الناشطون على المواقع صورة للزوجة والإبنة وتذكر الكثيرون أدوار الممثلة فيما ركز آخرون على جمال الشابة وجاذبيتها. ويذكر أن مونيكا ظهرت للمرة الأولى إلى جانب والدها أثناء استضافته ضمن حلقة من برنامج "ست الحسن" الذي قدمته شيريهان أبو الحسن وريم أحمد عبر شاشة ON E.

يشار إلى أن منصور كان لاعب كونغ فو وقد أقام لبعض الوقت في الولايات المتحدة الأميركية. ومن أبرز أعماله أفلام "بدر"، "الرجل الشرس"، "قط الصحراء، "لا يا عنف"، "البلدوزر"، "جحيم امرأة"، "قبضة الهلالي"، "العجوز والبلطجي" إضافة إلى مسلسلي "بيت العلالي" و"قلوب عطشى".