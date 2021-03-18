وفاة والد إعلامية شهيرة بكورونا

توفي أمس الأربعاء المستشار عبد الفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، وهو والد الإعلامية الشهيرة لبنى عسل.وكانت أسرة الإعلامية الشهيرة قد أعلنت خبر وفاة والدها المستشار عبد الفتاح عسل، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وتوفي في أحد مستشفيات محافظة الشرقية.وكتب أحد أقارب العائلة على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى عمي المستشار عبدالفتاح عسل رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومستشار حاكم الكويت، والد المستشار أحمد عبدالفتاح عسل، الدفنة بعد صلاة العصر بقرية غزالة مركز الزقازيق، والعزاء قاصر على تشييع الجنازة».وكانت لبنى عسل قد تغيبت عن تقديم حلقة أمس، من برنامج «الحياة اليوم» لذي تقدمه على قناة الحياة، نظراً لتدهور حالة والدها الصحية نتيجة لتداعيات كورونا.يذكر أن لبنى عسل انتقلت من قنوات ON، إلى قناة الحياة مطلع العام الماضي، لتقدم برنامج "الحياة اليوم" والذي استمرت في تقديمه حتى الوقت الحالي.