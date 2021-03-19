المرأة

هكذا تتخلصين من توسّع مسام البشرة بشكل طبيعي

Lebanon 24
19-03-2021 | 06:00
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تعاني العديد من النساء من مشكلة توسع مسام البشرة التي تؤدي إلى العديد من مشاكل واضطرابات الجلد.

وإذا كنت تعانين من مشكلة توسع مسام البشرة، نقدم لك مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه المشكلة، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

توقفي عن استخدام مرآة مكبرة

قبل كل شيء يجب ان تعرفي أن لا أحد يرى مسام وجهك كما ترينها عندما تنظرين في المرآة المكبرة، لذللك توقفي عن النظر والتحديق بمسام وجهك في هذه المرآة.

التنظيف اليومي

يساعد التنظيف اليومي والتقشير المنتظم في الحفاظ على نظافة المسام. استخدمي الحرارة أو البخار لفتح المسام ثم التقشير.

التقشير الأسبوعي

يجب أن يكون التقشير جزءاً من روتين العناية الأسبوعي، لكن احرصي على عدم المبالغة في تقشير البشرة. التقشير مهم لتخليص الجلد من الخلايا الميتة ولكن قد يؤدي إلى تهيج البشرة إذا أفرطت في استخدامه.

أبعدي يديك عن وجهك

يمكن أن تنتقل البكتيريا من يديك إلى وجهك وتشق طريقها عبر المسام، وتؤدي إلى ظهور البثور ومشاكل الجلد المختلفة.

استخدام برايمر مع عامل حماية من الشمس

يعتبر البرايمر الذي يحتوي على عامل حماية من الشمس حلاً مثاليًا لأنه يقوم بمهام متعددة من خلال تنعيم المسام مع توفير الحماية لبشرتك من أشعة الشمس.

التقشير الكيميائي

يحسّن التقشير الكيميائي مظهر مسام بشرتك بمرور الوقت، كما أنه يعمل تحت سطح البشرة ويمنحها توهجًا فوريا.

استخدام كريمات الريتينويد

تساعد كريمات الريتينويد على تعزيز تجدد خلايا الجلد، وستلاحظين ظهور مسام أصغر في غضون أسابيع قليلة.

أقنعة الطين

تعمل أقنعة الطين على إزالة انسداد المسام بسرعة عن طريق التخلص من كل الزيوت. ويمكن أن يؤدي تراكم الزيت إلى جعل مسامك تبدو أكبر بخمس مرات لذا من المهم إزالة هذه المادة اللزجة.

تجنب الكريمات الزيتية

يؤدي ترطيب الزيوت الثقيلة أو الكريمات الزيتية إلى انسداد المسام بشكل أكبر، تختلط هذه الزيوت بخلايا الجلد الميتة وتغلق المسام. ومن الأفضل تجنب كل هذا عن طريق اختيار المنتجات القائمة على الماء.
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