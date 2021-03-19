المرأة

ما قصة السوار الماسي الذي ارتدته ميغان ماركل خلال مقابلة أوبرا؟

Lebanon 24
19-03-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-804671-637517382266562445.jpg
Doc-P-804671-637517382266562445.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أحدث مقابلة أجراها دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل والتي أحدثت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، لم يكن محتوى المقابلة وحده الذي لفت الأنظار بل أيضاً المجوهرات التي ارتدها الدوقة، خاصة السوار المصنوع من الألماس من علامة كارتييه، والذي كان يعود للأميرة الراحلة ديانا.

واعتبرت الصحافة الأجنبية هذه اللفتة نوعاً من التحية للأميرة الراحلة، ومحاولة من ماركل للتماهي مع المصاعب التي تعرّضت لها ديانا في حياتها.
 
 
 


كيف وصل السوار إلى ميغان؟
السوار هو جزء من الثروة التي تركتها الأميرة الراحلة ديانا لولديها وليام وهاري، وقد أعربت في وصية تركتها أنها ترغب أن ترتدي زوجتا ولديها المستقبليتان هذه المجوهرات. ووفقاً لما جاء في الوصية تم تقسيم المجوهرات بين ولديها الأميرين بالتراضي.

ولهذا السوار الماسي من كارتييه مكانة عاطفية كبيرة، كون تمّ استخراج بضع قطع ماسية منه لصنع خاتم خطوبة ميغان على الأمير هاري.

متى ارتدت ميغان هذا السوار؟
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان السوار الماسي المميز، ففي 23 تشرين الأول 2018، زينت الدوقة معصمها بهذا السوار خلال رحلة رسمية إلى فيجي، قامت بها مع زوجها. كما ارتدته خلال العشاء الرسمي الذي أقامه على شرفها وعلى شرف زوجها رئيس فيجي في فندق الباسيفيك الكبير في سوفا.
 
 

المصدر: الجميلة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
18:00 | 2021-03-19
12:00 | 2021-03-19
09:00 | 2021-03-19
06:00 | 2021-03-19
06:00 | 2021-03-19
23:00 | 2021-03-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website