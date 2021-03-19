ما قصة السوار الماسي الذي ارتدته ميغان ماركل خلال مقابلة أوبرا؟





واعتبرت الصحافة الأجنبية هذه اللفتة نوعاً من التحية للأميرة الراحلة، ومحاولة من ماركل للتماهي مع المصاعب التي تعرّضت لها ديانا في حياتها. في أحدث مقابلة أجراها دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل والتي أحدثت ضجة كبيرة في وسائل الإعلام العالمية، لم يكن محتوى المقابلة وحده الذي لفت الأنظار بل أيضاً المجوهرات التي ارتدها الدوقة، خاصة السوار المصنوع من الألماس من علامة كارتييه، والذي كان يعود للأميرة الراحلة ديانا.واعتبرت الصحافة الأجنبية هذه اللفتة نوعاً من التحية للأميرة الراحلة، ومحاولة من ماركل للتماهي مع المصاعب التي تعرّضت لها ديانا في حياتها.





كيف وصل السوار إلى ميغان؟ كيف وصل السوار إلى ميغان؟

السوار هو جزء من الثروة التي تركتها الأميرة الراحلة ديانا لولديها وليام وهاري، وقد أعربت في وصية تركتها أنها ترغب أن ترتدي زوجتا ولديها المستقبليتان هذه المجوهرات. ووفقاً لما جاء في الوصية تم تقسيم المجوهرات بين ولديها الأميرين بالتراضي.



ولهذا السوار الماسي من كارتييه مكانة عاطفية كبيرة، كون تمّ استخراج بضع قطع ماسية منه لصنع خاتم خطوبة ميغان على الأمير هاري.



متى ارتدت ميغان هذا السوار؟

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها ميغان السوار الماسي المميز، ففي 23 تشرين الأول 2018، زينت الدوقة معصمها بهذا السوار خلال رحلة رسمية إلى فيجي، قامت بها مع زوجها. كما ارتدته خلال العشاء الرسمي الذي أقامه على شرفها وعلى شرف زوجها رئيس فيجي في فندق الباسيفيك الكبير في سوفا.