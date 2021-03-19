المرأة

هيفا وهبي تخطف الأنظار من جديد.. وردة حمراء وفستان أسود وصور مثيرة

Lebanon 24
19-03-2021 | 09:00
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تنشط مؤخرا الفنانة هيفا وهبي على مواقع التواصل حيث تعمد إلى نشر العديد من الصور من جلسات تصوير خضعت لها في الفترة الأخيرة.

 

فقد قامت هيفا بنشر صور من جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها رائعة الجمال وكانت ترتدي فستاناً من دون أكمام باللون الأسود وتحمل وردة حمراء.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

ويبدو ان هيفا اعتمدت لون شعر بني فاتح وقصة الغرة الرائجة حالياً إضافة إلى اعتماد الماكياج الخفيف الذي يبرز جمالها.

A post shared by Haifa Wehbe (@haifawehbe)


 
 

يذكر ان هيفا احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.

 
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