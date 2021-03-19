هيفا وهبي تخطف الأنظار من جديد.. وردة حمراء وفستان أسود وصور مثيرة

تنشط مؤخرا الفنانة هيفا وهبي على مواقع التواصل حيث تعمد إلى نشر العديد من الصور من جلسات تصوير خضعت لها في الفترة الأخيرة.

فقد قامت هيفا بنشر صور من جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها رائعة الجمال وكانت ترتدي فستاناً من دون أكمام باللون الأسود وتحمل وردة حمراء.

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ويبدو ان هيفا اعتمدت لون شعر بني فاتح وقصة الغرة الرائجة حالياً إضافة إلى اعتماد الماكياج الخفيف الذي يبرز جمالها.

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يذكر ان هيفا احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.