المرأة

بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب بنحافة زائدة وجمال يثيران إعجاب الجمهور (صور)

Lebanon 24
19-03-2021 | 12:00
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بعد غياب تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صوراً حديثة للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بدت فيها بإطلالة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

 

وظهرت مرتدية فستاناً باللون الزهري الفاتح من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران الذي أعاد نشر الصورة على حسابه الخاص على "إنستغرام" علماً أن التصميم أبرز جمال قوامها ونحافتها اللافتة. فقد تبين أنها خسرت الكثير من الوزن وهو ما ركزت عليه العديد من التعليقات على تلك الحسابات، كما أشار الكثيرون إلى أنها ازدادت جمالاً.

A post shared by عديلة - Adeela (@adeelaofficial)


المصدر: لها
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