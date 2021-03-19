المرأة

رانيا يوسف تستعرض رشاقتها وتثير الجدل من جديد بفستان جريء (فيديو)

Lebanon 24
19-03-2021 | 18:00
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شاركت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها على فيسبوك بمقطع فيديو جديد لها من داخل النادي الرياضي، واستعرضت من خلاله طريقتها في المحافظة على رشاقتها وجسمها الممشوق.

 

وظهرت رانيا بكامل قواها البدنية وهي تقوم بالتمارين الرياضية الصباحية الصعبة لتنمية العضلات، وهي تحاول من خلال المقطع تشجيع الصبايا والشباب على أهمية الرياضة لصحة الجسم.

 

كما نشرت الفنانة المصرية عبر حسابها على تطبيق انستغرام مقطع فيديو جديد من مسلسل "الآنسة فرح"، استعرضت خلاله جمال قوامها بفستان بنفسجي وشعر أسود طويل.

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)


 
 

وتلقت رانيا العديد من التعليقات ما بين الإعجاب بالفيديو وانتقادها بسبب فستانها الجريء والقصير.

 

يذكر أنه يعرض لرانيا حالياً مسلسل "اللعبة2" على إحدى المنصات العربية ويشاركها في بطولته هشام ماجد وشيكو، مي كساب وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وميرنا جميل، وتدور أحداثه حول "وسيم ومازو"، وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة.

المصدر: لها
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