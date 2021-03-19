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المرأة
صديقة أوبرا وينفري تكشف: لدى ميغان ماركل وثائق تدين الأسرة الملكية
Lebanon 24
19-03-2021
|
21:00
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ما زالت المقابلة التي أجرتها الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري مع ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري تتفاعل. وفي هذا السياق نقل موقع Entertainment عن غاييل كينغ، وهي صديقة مقرّبة من وينفري قولها إن ميغان تمتلك أدلة تدعم الاتهامات التي وجهتها إلى الأسرة الملكية أثناء المقابلة، من دون أن تكشف المزيد من التفاصيل. وجاء تصريح كينغ بحسب الموقع خلال حديثها إلى محطة CBS الأميركية حيث قالت: "ميغان لديها وثائق تدعم كل ما قالته في مقابلة أوبرا... كل شيء". وهو ما أثار فضول الكثير من متابعي أخبار الأسرة الملكية عبر المواقع. وتساءل الكثيرون عن مدى صحة هذه الوثائق وما يمكن أن تكشفه من حقائق.
ويُشار إلى أن ميغان أدلت خلال المقابلة بتصريحات أحدثت ضجة كبيرة، ومنها أن أفراداً من الأسرة الملكية تساءلوا أثناء حملها الأول بطفلها أرتشي عمّا يمكن أن يكون عليه لون بشرته. كما لفت زوجها الأمير هاري إلى أنه يخشى أن تلقى زوجته مصير والدته الأميرة ديانا. وأشارت تقارير نُشرت في وقت سابق إلى أن الأجواء بين هاري وشقيقه الأمير وليام متوترة.
المصدر: لها
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