والدة حلا الترك تكشف تفاصيل جديدة في القضية: شكراً على هدية يوم الأم!

بعد صدور قرار من المحكمة بسجنها مدة سنة مع النفاذ بسبب مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار بحريني، عبّرت منى السابر عن حزنها الشديد لأن الحكم جاء بسبب ابنتها الفنانة البحرينية حلا الترك.ووجّهت طليقة المنتج محمد الترك في مداخلة هاتفية مع برنامج "Et بالعربي" رسالة لابنتها قالت فيها: "ما كنت أتوقع ذلك في مثل هذه الأيام واقترب رمضان ومناسبة عيد الأم... فأنا الموضوع بالنسبة لي طعنة في صدري من أقرب الناس لي". وتابعت بحرقة: "ما كنت أتوقع أن ابنتي لآخر لحظة ما راح تتنازل عن القضية.. وللحين هي للأسف بتنكر هالشي وهي ما بتعرف إيش بيصير.. يعني أنا بنتي لما تروح المحكمة وتشهد ضدي.. ما أعتقد عندي كلام أوصف فيه ما عشته هذه الفترة وكنت أحاول أظهر أن هذا الموضوع ما راح أقف عنده".وأضافت السابر أن هناك حالة وحيدة تنقذها من دخول السجن، وهي أن تتنازل حلا عن القضية، كما أوضحت أن "سداد المبلغ المطلوب منها غير كافٍ لإلغاء الحكم لأن موضوع الفلوس لو تم حلّه راح يرفعوا دعوى مدنية".