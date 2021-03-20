17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
المرأة
كريم الفضة.. سلاحك لمحاربة مشاكل البشرة
Lebanon 24
20-03-2021
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مجلة "Elle" بأن كريم الفضة يعد سلاحاً فعالاً لمواجهة مشاكل البشرة؛ حيث أنه يحارب البثور وحب الشباب ويخفف متاعب بعض الأمراض الجلدية مثل الوردية والتهاب الجلد العصبي وضربة الشمس ولدغة الحشرات، كما أنه يعمل على تسريع وتيرة شفاء الجروح.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن كريم الفضة يحتوي على ما يعرف "بالفضة الغروانية" (Colloidal silver)، التي تمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا والجراثيم والفطريات والالتهابات.
وبفضل هذا التأثير الفعال يعد كريم الفضة بمثابة عصا سحرية للحصول على بشرة نقية ومتجانسة تخلو من الشوائب وتشع نضارة وحيوية، فضلاً عن أنه يمنح البشرة بريقا متلألئاً يأسر الألباب.
ولتحقيق النتيجة المنشودة ينبغي استعمال كريم الفضة بمعدل مرتين يوميا، صباحا ومساء، مع مراعاة تنظيف البشرة أولاً.
تابع
الأكثر قراءة
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
Lebanon 24
إنخفاض إضافي.. كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
16:51 | 2021-03-19
19/03/2021 04:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
Lebanon 24
"رانجات سوداء" ستغزو طريق بيروت باتجاه الجنوب.. ما القصة؟
20:40 | 2021-03-19
19/03/2021 08:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع مجدداً في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
22:05 | 2021-03-19
19/03/2021 10:05:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
Lebanon 24
عون غاضب من الحريري بسبب هذه المسألة تحديدا
17:39 | 2021-03-19
19/03/2021 05:39:47
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ماغي فرح للأشهر المقبلة.. هذا ما ينتظرنا (فيديو)
21:24 | 2021-03-19
19/03/2021 09:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:37 | 2021-03-20
بعد تأجيل الزفاف 3 مرات.. مرام زبيدة تصبح رسمياً زوجة كريس معلوف (صور)
09:00 | 2021-03-20
مذيعة طقس الـ LBCI تخطف الأنظار بفستان أسود.. شاهدوا كيف بدت
23:00 | 2021-03-19
والدة حلا الترك تكشف تفاصيل جديدة في القضية: شكراً على هدية يوم الأم!
21:00 | 2021-03-19
صديقة أوبرا وينفري تكشف: لدى ميغان ماركل وثائق تدين الأسرة الملكية
18:00 | 2021-03-19
رانيا يوسف تستعرض رشاقتها وتثير الجدل من جديد بفستان جريء (فيديو)
15:00 | 2021-03-19
ما قصة السوار الماسي الذي ارتدته ميغان ماركل خلال مقابلة أوبرا؟
فيديو
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
Lebanon 24
السيسي يلتقي المواطنين.. ويعد سيدة بتحقيق مطالبها (فيديو)
09:30 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
Lebanon 24
فقدت الوعي.. جوزيف عطية يروي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة ريم غزالي (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"آبل" قد تدخل عالم الهواتف القابلة للطيّ.. هكذا سيكون شكلها! (فيديو)
Lebanon 24
"آبل" قد تدخل عالم الهواتف القابلة للطيّ.. هكذا سيكون شكلها! (فيديو)
09:00 | 2021-03-20
20/03/2021 09:53:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact