هذه الأبراج فاشلة بالمغازلة!

يعجبك كثيراً وهو يملك الكثير من الخصال التي تعجبك، تريدين منه القيام بالخطوة الاولى ثم حين يقوم بذلك تشعرين بخيبة الامل وذلك لانه اسلوبه في المغازلة سيء للغاية. في المقابل قد تربطك علاقة به وتحبينه ولكنك لا تحبين أسلوبه في المغازلة على الإطلاق وتتمنين لو انه يتوقف حقاً عن مغازلتك.

في الواقع حين يكون أسلوبه في المغازلة فاشل يمكنك لوم الابراج.

الحمل

مولود الحمل حين يكن المشاعر للمرأة فان اسلوبه في المغازلة قائم على ممارسة الكثير من الألاعيب كما انه يخيل اليه بان الإستفزاز هو أفضل مقاربة. هو بالتأكيد سيسخر من شعرك وسيلقي النكات الجارحة حول ملابسك وبالتالي سيبدو شخصاً لئيماً عديم الاحساسيس.. ولكن بالنسبة اليه هو يقوم بمغازلتك.

الثور

الثور من الابراج التي حين يكون في حالة من الاعجاب بالمرأة فهو يضع أهمية كبيرة على قواعد المواعدة الحديثة. فهو يفكر أكثر مما يجب بكل شيء، المدة التي عليه أن ينتظر قبل الاتصال أو إرسال الرسالة. وحتى يكون مرتبطاً ويريد مغازلة من يحب فهو يحاول اللحاق بالركب وبالتالي يقدم أسوأ مغازلة ممكنة وذلك لان كل ما يقوله وما يفعله لا يعبر عنه وعما هو عليه فعلاً.. هو تقليد لما يظن بانه معاصر وجديد ومطلوب.

الجوزاء

مشكلة الجوزاء هو أنه يغازل وبكثرة، اصلاً البرج هذا يعشق المغازلة. سيقوم بارسال الرسائل وسيتصل وسيقوم بالتعليق على كل صورة منشورة على إنستغرام أو فيسبوك، سيرسل الصورة وسيقوم بكل شيء.. ولكنه لن يقوم بذلك وجهاً لوجه.

السرطان

عندما يكن الرجل السرطان المشاعر للمرأة فان مقاربته تكون عادة عدائية وقوية.. فهو يبدأ بالحديث عن الزواج والارتباط بشكل مبكر جداً. كل شيء مع السرطان مبالغ به، حتى المغازلة، الرسائل النصية لن تتوقف، الكلمات المعسولة ستكون بالجملة.. وعليه فان المرأة وحين تجد نفسها امام هذا التعلق الغريب فهي تنفر.

الأسد

أسلوب الاسد في المغازلة قائم على مقاربة واحدة.. جعل المرأة تشعر بالغيرة. سيقوم بمغازلة صديقته أو صديقتها وسيقوم بالحديث عن كل إمرأة مشهورة تعجبه وسيحرص على تكرار ذلك في كل المناسبات وفي كل الاوقات.

العذراء

العذراء حين يكن المشاعر للمرأة فهو سيدعي بان هذه المشاعر غير موجودة. الرجل العذراء يكذب على نفسه كي يحمي مشاعره وقلبه. وعليه فهو يعامل المرأة التي تعجبه وكأنها صديقته. في الواقع لا مجال لمعرفة متي يقوم العذراء بالمغازلة او المجاملة العابرة.

الميزان

حين يكن الرجل الميزان المشاعر للمرأة فهو يحرص على أن يكون بطلة مثالية. حينها يصبح في حالة من الهوس حول شكله الخارجي، شعره وملابسه وعطره وكل جزء من شكله. ولاحقاً سيبدأ بنشر عشرات الصور على أمل ان تجده المرأة جذاباً.. والمشكلة هي ان المرأة التي يحاول الميزان إثارة إعجابها لا تملك أدنى فكرة انه يحاول ذلك. فما يقوم به عام لدرجة انه لا مجال لمعرفة الشخص الذي يقوم بكل تلك الامور من اجله.

العقرب

الرجل العقرب من الابراج التي وحين يكن المشاعر للمرأة فهو يدعي بان كل اهتماماتها تثير إهتمامه، وعليه سيستمع الى الموسيقى التي تستمع اليها وسيشاهد الافلام التي تحبها رغم انها لا تثير إهتمامه على الإطلاق. وهذه المقاربة تجعله يبدو وكأنه مزيف للغاية.

القوس

الرجل القوس يغازل بعدائية كبيرة.. فكل النكات التي يرويها تكون إيحائية كما انه سيعلق وبشكل متكرر عن سحر وجاذبية المرأة. التركيز كله سيكون على الشكل والجاذبية لدرجة ان المرأة ستظن بانه لا ينظر الى ابعد من ذلك.

الجدي

الجدي يلعب دور صعب المنال حين يريد مغازلة المرأة. حين ترسل اليه رسالة نصية فهو سيأخذ وقته كاملاً قبل أن يجيب، ثم سيقوم بالغاء كل مشاريعه معها ثم سيقوم بتجاهلها لأيام. في عقل الجدي كل هذه الامور ستجعلها تدرك انها تعجبه!

الدلو

الدلو وحين يشعر بالانجذاب للمرأة فهو ينتظر ان تقوم هي بالخطوة الاولى. كل ما يقوم به هو النظر اليها وقد يبتسم ولكنه سيتوقف عند ذلك. هذه هي كل خدع الدلو حين يتعلق بالمغازلة، نظرات متكررة وإبتسامة بين حين واخر.

الحوت

الرجل الحوت يميل الى ملاحقة المرأة التي تعجبه. سيصبح مهووساً بالمرأة وسيريد أن يعرف كل شيء عنها وسيبحث عن كل شيء نشرته على مواقع التواصل. الحوت سيعرف كل شيء عنها وخلال فترة قصيرة ولكنه لن يدخل في محادثة فعلية معها.. كل ما يفعله هو المغازلة عند بعد.