بعد تأجيل الزفاف 3 مرات.. مرام زبيدة تصبح رسمياً زوجة كريس معلوف (صور)

عقدت مرام زبيدة، مدوّنة الموضة والجمال في دبي، قرانها على شريكها كريس معلوف، وهو رجل أعمال لبناني معروف، وذلك في حفل رسمي أقيم في دبي في 19 آذار2021.

وقد سبق أن تم تأجيل الزفاف ثلاث مرات بسبب الأحداث العالمية غير المتوقّعة التي بدأت في نهاية العام 2019. لكن بعد ثلاث سنوات قرّر العروسان جعل زواجهما قانونياً ورسمياً مع احترام إجراءات السلامة التي تفرضها جائحة كورونا العالمية.

وقال معلوف وزبيدة: "لقد كانت سنة 2020 سنة صعبة تغيّرت في خلالها أمور كثيرة في أرجاء العالم، لكنّها جعلت الجميع يقدّر الأمور الأهم في الحياة، كالعائلة والأحباب. واضطر الكثير من الأزواج، شأننا، إلى تأجيل خططهم للزواج وإلغاء الحفلات. لكننا نؤمن بأن الأمل سيسود وأن الحب ينتصر دائماً، ولهذا ارتأينا أن الزواج ليس مجرد تنظيم حفلة ما، بل هو متابعة الحياة معاً كزوجين. ونأمل أن نشجّع الآخرين على حذو حذونا."

وقال الشريك المؤتمن على علامة معوض، السيد باسكال معوض: "أتقدّم بأحرّ التهاني لمرام وكريس، اللذين شكّلت رسالة زواجهما المفعمة بالأمل والحب إلهاماً للجميع. ولهذه المناسبة، شكّلت قطعة مميزة من مجوهرات معوض لمسة مكملة خلابة لشخصية العروس الفريدة مع التحلّي بتألق استثنائي يذكرنا بالأحاسيس الإيجابية النقية."

وقد ارتدت مرام طقم "دراغون" الخلاب من معوض الذي يضم خمس ألماسات بلون أصفر زاهٍ وشكل بريلينات مع خلفية متلألئة من مئات الألماسات البيضاء بشكل بريليانت. وتقع القطعة الأروع بين هذه الجواهر المذهلة في قلب قلادة "دراغون" حيث تبرز ألماسة "معوض دراغون" الاستثنائية التي تتميز بلون أصفر زاهي وشكل بريليانت ووزن 54.21 قيراط، وتعتبر أكبر ألماسة في فئتها يقيّمها المعهد الأمريكي لعلوم الأحجار الكريمة حتّى الآن.

وارتدت العروس الفاتنة فستاناً عاجياً جميلاً ذا شكل مذهل فريد صمّمه المصمّم اللبناني الشهير نقولا جبران. وكان ظهر الفستان مفتوحاً، لكنّه يضمّ لمسة من قماش الأورغانزا، فيتناغم تماماً مع جسم العروس ليبدو الفستان وكأنه مخصص لأميرات القصص والأحلام. وقد صفّف رواد حمد شعر مرام واهتمّت رولا بغدادي بالتبرّج، علماً أن كليهما من صالون عمر للسيدات.

وقد بدأت حكاية الحب التي يعيشها كريس ومرام منذ أربع سنوات ونصف على متن رحلة من دبي إلى بيروت في كانون الأول 2016. ومنذ يوم التقيا قضيا كلّ أوقاتهما معاً، واحتفلا بخطبتهما في كانون الأول 2018 أمام برج أيفل في باريس بعد أن فاجأ كريس مرام بطلب يدها للزواج. وكانت النية في البداية الزواج في لبنان في العام 2019. لكن لسوء الحظ، كان عليهما تأجيل مشروعهما بسبب الأوضاع في البلاد فخطّطا للزواج في باريس في نيسان 2020. لكن ظهرت جائحة فيروس كورونا في أرجاء العالم. لكن بعد كل هذا التأخير والتأجيل ثلاث مرات، جعلا زواجهما رسمياً في النهاية. ومن الممكن أن تتضمّن خططهما المستقبلية احتفالاً بزواجهما بعد أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها في العالم.