إلهام شاهين تكشف أسرار زيجاتها: هذه النجمة تسببت بطلاقي.. ووجدت زوجي في غرفتها (فيديو)

خلال حلولها ضيفة على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة dmc، كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن زيجاتها السابقة وسبب طلاقها من المنتج عادل حسني.

وقالت: "تزوجت من عادل حسني وكان فرق السن بيننا ما يقرب من 25 عاماً، كان مالك شركة سياحة، وبعد عامين من الزواج أبلغني البعض أن عادل يخوض تجربة إنتاج مع سهير رمزى وسألته حينها، وأنكر ذلك، وقبل نزول الفيلم اعترف لي أن الفيلم من إنتاجه، وأنه اضطر لذلك بسبب ضغط أصدقائه عليه، وأن هذه المرة الأخيرة التي يقوم فيها بذلك".

وتابعت: "بعد فترة، أخبروني أن عادل خاض تجربه الإنتاج مرة أخرى مع سهير رمزي أيضاً، سألته وأنكر وكنت حينها أصور مشاهد باستديو مصر، وجاء صحفي لعمل حوار، وبالصدفة، قال إنه أجرى حواراً مع عادل حسني منذ قليل في استديو النحاس، فذهبت على الفور هناك لأجده في حجرة سهير رمزي".

وتابعت: قال لي (أيوة أنا كداب وشوفي إنت عايزة إيه)، وحينها طلبت الطلاق، الذي ضايقني في الأمر أنه كان دائما يريدني أن أبعد عن الفن وهو من دخل الفن، وقلت له حينها (لو عايزة أتجوز راجل من الفن كنت اتجوزت بس أنا كنت عايزة أتجوز من خارج الفن)

وأضافت: "زواجي الثاني من عزت قدورة لم أعلن عنه وهو من طلب ذلك بسبب ظروف عائلية، حيث كان ينتظر زواج ابنته واحترمت رغبته لأنه لم يحب الإعلام والصحافة، وبعد مرور عام طلبت منه أن نعلن ورفض فطلقت نفسي منه لأن العصمة كانت في يدي".

واستكملت: شعر بإهانة في رجولته، وكان يريد أن يردني كي يطلقني هو ولكني رفضت، وحادثة إلقاء ماء نار عليّ أقسم أنه لم يقم بذلك، ولا يستتبع أن يبوح عن الفاعل، وبالمناسبة عزت هو أكثر رجل أحبّني ولكنى لم أحبه بنفس القدر وأحببت عادل حسني أكثر".