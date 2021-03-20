المرأة

ظهر وهو يحتضنها بشكل رومانسي.. ما حقيقة زواج روبي من هذا المنتج؟

Lebanon 24
20-03-2021 | 23:00
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انتشرت خلال الساعات الماضية أخبار عن زواج الفنانة المصرية روبي والمنتج وليد منصور بعد نشر صور لهما ظهر فيها وليد وهو يحتضن روبي بشكل رومانسي، ما دعا الكثير من الجمهور التكهن بوجود علاقة عاطفية بين الاثنين وصل بالبعض إلى الاعتقاد بأنه زواج تم بينهما في سرية.

 
 

ورداً على تلك الأخبار نفى المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور خلال تصريحات أدلى بها لبرنامج "ET بالعربي"، ما تردد حول ارتباطه بالفنانة روبي بعد إنتاجه لها ألبوماً غنائياً.

 

وقال وليد رداً على هذه الشائعات إن روبي مثل أخته ولا يوجد أي صحة للأخبار المنتشرة ولا يعرف مصدر هذه الشائعات.

 

يذكر أن روبي تعاونت في الألبوم مع المنتج وليد منصور ونخبة من كبار الشعراء والملحنين والموزعين منهم، الشاعر أيمن بهجت قمر والموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفى حسن، وتوما وأمين ومحمد يحيى وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وإبرام، وطرحت حتى الآن أغنيتين هما "حتة تانية" و"أنا لو زعلانة".

المصدر: لها
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