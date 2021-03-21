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المرأة
الخلاف يتطوّر بين براد بيت وانجيلينا جولي.. ابنهما بالتبني يشهد ضد والده
Lebanon 24
21-03-2021
|
12:00
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في تطور للخلاف بين النجمين العالميين، أدلى مادوكس، نجل الثنائي المنفصل أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني، بشهادته ضد والده خلال معركة الطلاق والحضانة المثيرة للجدل بين الزوجين السابقين.
وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن المحكمة استمعت إلى مادوكس البالغ من العمر 19 عاما، باعتباره بالغا في نزاع الحضانة المستمر بين جولي وبيت، كاشفة ان تعليقه في صالح الأخير.
وقال مصدر إن مادوكس فاجأ الجميع بطلب، اراد فيه تغيير اسمه بشكل قانوني عن طريق إزالة بيت من لقبه، وهو أمر لا تدعمه والدته، أنجلينا جولي.
وأضاف أنه لا يستخدم لقب والده بالتبني كإسم عائلته في المستندات غير القانونية، وبدلا من ذلك يستخدم لقب جولي.
وكانت النجمة العالمية قدمت وثائق جديدة في المحكمة اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلي، وطلبت الإذن لأطفالها للشهادة ضده إذا سمحت المحكمة بذلك.
المصدر: لها
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