المرأة

الخلاف يتطوّر بين براد بيت وانجيلينا جولي.. ابنهما بالتبني يشهد ضد والده

Lebanon 24
21-03-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-805229-637519106148938128.jpg
Doc-P-805229-637519106148938128.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تطور للخلاف بين النجمين العالميين، أدلى مادوكس، نجل الثنائي المنفصل أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني، بشهادته ضد والده خلال معركة الطلاق والحضانة المثيرة للجدل بين الزوجين السابقين.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن المحكمة استمعت إلى مادوكس البالغ من العمر 19 عاما، باعتباره بالغا في نزاع الحضانة المستمر بين جولي وبيت، كاشفة ان تعليقه في صالح الأخير.

وقال مصدر إن مادوكس فاجأ الجميع بطلب، اراد فيه تغيير اسمه بشكل قانوني عن طريق إزالة بيت من لقبه، وهو أمر لا تدعمه والدته، أنجلينا جولي.

وأضاف أنه لا يستخدم لقب والده بالتبني كإسم عائلته في المستندات غير القانونية، وبدلا من ذلك يستخدم لقب جولي.

وكانت النجمة العالمية قدمت وثائق جديدة في المحكمة اتهمت فيها زوجها السابق بالعنف المنزلي، وطلبت الإذن لأطفالها للشهادة ضده إذا سمحت المحكمة بذلك.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-21
11:28 | 2021-03-21
09:00 | 2021-03-21
23:00 | 2021-03-20
18:00 | 2021-03-20
15:00 | 2021-03-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website