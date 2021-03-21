جينيفر لوبيز العربية.. فنانة مصرية ستينية تخطف الأنظار بأحدث صورة لها





إلى ذلك، ظهرت الفنانة المصرية التي يبلغ عمرها 64 عاما، بشعر أشقر بدرجات الرمادي، وقد سرحته بشكل منسدل على الأكتاف، وبملامح وجه أصغر، مما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت خضعت لإجراءات جراحية تجميلية، أم أنها لجأت إلى استخدام بعض الفلاتر التجميلية لإضفاء بعض التعديلات على شكلها الخارجي. تصدر اسم الفنانة المصرية، عفاف رشاد، مؤشرات محرك البحث في غوغل، عقب نشرها صورة جديدة لها، عبر أحد حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، بإطلالة جديدة ما دفع رواد مواقع التواصل أن يطلقوا عليها اسم "جينيفر لوبيز الغلابة".إلى ذلك، ظهرت الفنانة المصرية التي يبلغ عمرها 64 عاما، بشعر أشقر بدرجات الرمادي، وقد سرحته بشكل منسدل على الأكتاف، وبملامح وجه أصغر، مما دفع المتابعين للتساؤل عما إذا كانت خضعت لإجراءات جراحية تجميلية، أم أنها لجأت إلى استخدام بعض الفلاتر التجميلية لإضفاء بعض التعديلات على شكلها الخارجي.

بحسب وسائل إعلام مصرية، فإن عفاف رشاد حسمت الجدل بتأكيدها أنها لم تكن تعلم بأن هذه الصورة ستتسبب بكل هذه الجلبة، وإلا ما كانت قد نشرتها من الأساس.



وأشارت إلى أنها تتبع نظام الاهتمام ببشرتها من خلال استخدام المنتجات الطبيعية، ولم تخضع نهائيا لإجراءات تجميلية، "لا بوتوكس ولا فيلر، باعتبارها أنا لا تتحمل هذه الإجراءات".



يشار إلى أن عفاف رشاد شاركت في العديد من الأعمال الفنية، ولعل من أبرز أفلامها السينمائية": زنقة ستات، وسمير أبو النيل، وقلب الأسد"، ومن أبرز أعمالها في الدراما التلفزيونية، مشاركتها في الموسم الاول من مسلسل " الاختيار" الذي عرض في شهر رمضان الماضي 2020.