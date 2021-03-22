إذا كنت ترغبين في خسارة الوزن.. استخدمي الأطباق الحمراء!

يلعب لون وحجم وشكل الطبق دورًا في مذاق طعامك ومقدار ما تأكلينه، وإذا كنت تأملين في إنقاص وزنك، يمكنك أن تلاحظي فرقاً ملحوظاً عند تبديل أطباقك.وتحدثت صحيفة إكسبريس البريطانية مع مؤسسي "بيتون وتايلر" وهو منفذ للأدوات المنزلية الممتازة عبر الإنترنت، لمعرفة نوع الطبق الذي يجب أن نأكل فيه لمساعدتنا على إنقاص الوزن.ويقول المسؤولون في بيتون وتايلر "وفقًا للأبحاث وعدد لا يحصى من الخبراء، يمكن أن يكون للطبق الذي تختارينه تأثير قوي بشكل لا يصدق على مذاق وجبتك، ويمكن أن يجعلنا لون وشكل الطبق نعتقد أن مذاق الطعام أحلى وألذ وأكثر كثافة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤثر على الكمية التي تتناولها من الطعام".وتشير الكثير من الأبحاث إلى أن الأطباق الحمراء تشجعك على تناول كميات أقل من الطعام، ويقول الخبراء في بيتون وتاير "نظرًا لأننا نربط اللون الأحمر بالخطر، فإن هذه الأطباق على ما يبدو تمثل رادعًا عن تناول الطعام".وأضاف الخبراء: "آثار الأطباق على طعامنا خفية لكنها موجودة بالتأكيد".وإذا لم يكن إنقاص الوزن هو هدفك وكنت أكثر تركيزًا على تحسين نكهات طعامك، فيجب عليك الالتزام بالأطباق السوداء أو البيضاء، فهذه الأطباق ليست عصرية فحسب، بل ستجعل طعامك لذيذاً أكثر ويزيد من النكهات الشهية.