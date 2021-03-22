فنانة لبنانية تخسر والدتها قبل يوم من عيد الأم!

توفيت والدة الفنانة نجوى سلطان مساء السبت الماضي بعد أن تعرّضت لأزمة قلبيّة حادّة.وصدمت نجوى بعد تلقيها الخبر في حين كانت بدأت التحضيرات للإحتفال بالعيد بعد أن أحضرت الزينة وقالب الحلوى والهدايا.يذكر أن الفنانة نجوى سلطان تحب أمها كثيراً ومتعلقة بها جداً، ولا تترك مناسبة وإلا وتعبر عن مدى حبها وإمتنانها لها.