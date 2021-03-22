المرأة

بعد مهاجمتها سعد لمجرد... هند صبري تكشف لأول مرة تعرضها لـ"تهديدات بالقتل" (فيديو)

Lebanon 24
22-03-2021 | 23:00
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كشفت الفنانة التونسية، هند صبري، عن تلقيها تهديدات بالقتل بعد إبداء رأيها القانوني في قضية الفنان المغربي سعد لمجرد.

وكشفت هندي صبري، في تصريحات لبرنامج "يوم ليك" مع الإعلامية سمر يسري، "أنها تلقت تهديدات بالقتل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي"، موضحة:" الصوت لما بيبقى وحيد بيدفع الثمن لوحده".

وأشارت إلى أن التهديدات شملت ابنتيها، والتلويح بالاعتداء عليهما، وهو ما كان له تأثير سيئ عليها، موضحة أنها لن تتوقف عن التعليق على بعض الأمور التي ترغب في إبداء الرأي بها، لكنها لا تحجر على رأي أحد.

ورفضت هند صبري توجيه رسالة إلى سعد لمجرد من خلال برنامج "يوم ليك"، موضحة أنها لم تتحدث منذ الاتهام الأول الذي تم توجيهه للمغنى المغربي، وأن الحس القانوني دفعها للحديث علنا، ومؤكدة أنها لا تعرف سعد لمجرد بشكل شخصي وستقدم اعتذارا له حينما تثبت براءته.

وكانت الفنانة هند صبري كتبت، في آب 2018، تغريدة تهاجم فيها الفنان المغربي، سعد لمجرد، بعد توجيه اتهامات عديدة له بالاغتصاب والاعتداء على فتيات، وإلقاء القبض عليه إثر هذه المزاعم.

وأحالت محكمة الاستئناف الفرنسية الفنان سعد لمجرد، في الخامس من آذار الجاري، إلى محكمة جنايات باريس بتهمة "الاغتصاب المشدد"، فيما قالت وسائل إعلام مغربية إن الإحالة جاءت استجابة لطلب النيابة العامة في باريس.

يشار إلى أن المغني المغربي سبق وأن اتهم بالاغتصاب والضرب في الولايات المتحدة الأميركية، وانتهى الأمر بدفع كفالة، لكنه كان حريصا على عدم العودة إلى أميركا منذ عام 2010، كما سبق أن صرحت شابة مغربية فرنسية بأن المغني قد اغتصبها في الدار البيضاء، لكنها سحبت الشكوى بضغط من عائلتها.
 

المصدر: سبوتنيك
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