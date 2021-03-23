إسم والدة نجمة لبنانية يثير الجدل! (فيديو)

عبّرت الممثلة زينة مكي عن شوقها الكبير لوالدتها البعيدة عنها بسبب فيروس كورونا، وقدمت لها التهنئة بمناسبة يوم الأم بطريقتها الخاصة.

ونشرت زينة صورة بالأبيض وحملت بيدها صورة صغيرة لوالدتها، وعلقت عليها قائلة: "بعيدة عنك بس انتي مش بس بقلبي انتي قلبي فؤادي. كل عيد أم وأنتي بخير يا قلبي".

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بدورها عايدت والدتها الأمهات بمقطع فيديو عفوي ظهرت فيه السيدة فؤادي ابراهيم بلقطات متنوعة تجمعها بابنتها بمناسبات عديدة ومن ضمنها حفل زفاف زينة على أنغام أغنية النجمة نانسي عجرم الجديدة "أمي". وأظهرت الصور علاقة الصداقة بين الأم وابنتها ومدى قربهما من بعض.

وتفاعل المشاهدون بشكل واسع مع طريقة معايدة زينة لوالدتها، وأثار اسم الأخيرة الغريب ضجة كبيرة بين بعض المتابعين الذين أشادوا بمعنى اسمها العميق. في حين ركز البعض الآخر على ملامح والدتها وهناك من رأي بعض الشبه بينهما، إلا ان الأغلبية لم يجدوا هذا الشبه.