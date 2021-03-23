ظهرت فيه على طبيعتها.. الفيديو الأول لهيفا وهبي على تيك توك يحدث ضجة

شاركت الفنانة هيفا وهبي صديقتها عهد بمشهد تمثيلي بسيط نشرته الاخيرة عبر حسابها الخاص على تيك توك، وأحدث ضجة كبيرة بين متابعيها.

وظهرت هيفا وصديقتها باطلالة عفوية تضعان الفولارد على رأسيهما كأنه حجاب، حيث أعلنت عهد توبتها الى الله لتردّ عليها الفنانة اللبنانية "اللهم صلي على النبي"، في مشهد بسيط ولكن نال اعجاب الالاف من المشاهدين، خاصة وأنه أول ظهور لهيفا بفيديو خاص على تطبيق تيك توك.

وأحدث المقطع ضجة كبيرة وتم تداوله على تطبيق انستغرام وحقق نسبة عالية من الاعجابات رغم بساطته وظهور هيفا على طبيعتها في المنزل، واصفين إياها بأنها مركز للطاقة الإيجابية والجمال.