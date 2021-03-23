نادين نسيب نجيم بلوك أسود مميز وتنورة براقة... إليكِ سعرها (صور)

أثارت الممثلة نادين نسيب نجيم اهتمام متابعيها بحلولها أخيراً ضيفةً على برنامج "بصراحة مع" الذي تقدّمه الفنانة السورية سلافة معمار على شاشة قناة MBC1 إلا أن هذا الاهتمام لم يتركز على تصريحاتها التي كشفت من خلالها تفاصيل من حياتها الشخصية فقط، بل تركّز أيضاً على إطلالتها المميزة.

واختارت نادين أن تطل على الجمهور بلوك كامل باللون الأسود حيث نسّقت تنورة برّاقة من توقيع دار Valentino يصل سعرها على أحد المتاجر الإلكترونية إلى 1788 دولاراً مع كنزة بكمّين طويلين وتصميم بسيط.

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وأضافت إلى المجموعة أقراطاً طويلة ماسية وخاتماً عريضاً وسواراً رفيعاً. كما اعتمدت تسريحة الشعر الناعم المنسدل ومكياجاً خفيفاً بدا أقرب إلى الطبيعي.

ونالت نادين بهذا إعجاب الكثير من المتابعين بعدما نشرت الصورة على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث وصل عدد المعجبين في ساعات قليلة إلى أكثر من 248 ألفاً.