"الريحة كانت قوية جدا".. ليلى علوي تتحدث عن ما فعله محمد منير في كواليس عملها معه

عرض برنامج "صاحبة السعادة" فيديو للفنانة ليلى علوي تحدثت فيه عن علاقتها بالفنان محمد منير، وذكرياتها معه في فيلم "المصير".وقالت: "كنا نصور مشهداً في جبل مدرج، وعاملين خيمة صغيرة، وحطب بنهوي عليه، وكانت في ريحة بشعة جدا. أقول له في إيه يا منير إنت ريحتك فيها إيه، وهو يقول لي إنت ريحتك فيها إيه، وفي الآخر اكتشفنا إن المكان ده مربط خيل وكان مزروط الدنيا كلها، وإحنا نبص لبعض ونضحك، ونمثل إننا بنحب بعض قوي، والريحة كانت قوية جدا".وعن جذور إعجابها بمحمد منير، قالت: "أنا من أشد المعجبين بمحمد منير من أيام (شجر اللمون)، من الأغنيات كنت بأحب أسوق بيها العربية وأسافر، وأسمع الأغنية وأدندن معاها. طبعا إتقابلنا في مناسبات وحفلات ومهرجانات، لكن الفترة الّي عرفت فيها منير وقربنا من بعض وعاشرنا بعض في سفر، في فيلم (المصير)، وكنت مارة بظروف وفاة. لقيته بني آدم جداً وحساساً جداً، وحنين ويحب يطبطب على الّي قدامه ويساعده".