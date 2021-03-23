المرأة

"الريحة كانت قوية جدا".. ليلى علوي تتحدث عن ما فعله محمد منير في كواليس عملها معه

Lebanon 24
23-03-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-805908-637520955350536339.jpg
Doc-P-805908-637520955350536339.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عرض برنامج "صاحبة السعادة" فيديو للفنانة ليلى علوي تحدثت فيه عن علاقتها بالفنان محمد منير، وذكرياتها معه في فيلم "المصير".

وقالت: "كنا نصور مشهداً في جبل مدرج، وعاملين خيمة صغيرة، وحطب بنهوي عليه، وكانت في ريحة بشعة جدا. أقول له في إيه يا منير إنت ريحتك فيها إيه، وهو يقول لي إنت ريحتك فيها إيه، وفي الآخر اكتشفنا إن المكان ده مربط خيل وكان مزروط الدنيا كلها، وإحنا نبص لبعض ونضحك، ونمثل إننا بنحب بعض قوي، والريحة كانت قوية جدا".

وعن جذور إعجابها بمحمد منير، قالت: "أنا من أشد المعجبين بمحمد منير من أيام (شجر اللمون)، من الأغنيات كنت بأحب أسوق بيها العربية وأسافر، وأسمع الأغنية وأدندن معاها. طبعا إتقابلنا في مناسبات وحفلات ومهرجانات، لكن الفترة الّي عرفت فيها منير وقربنا من بعض وعاشرنا بعض في سفر، في فيلم (المصير)، وكنت مارة بظروف وفاة. لقيته بني آدم جداً وحساساً جداً، وحنين ويحب يطبطب على الّي قدامه ويساعده".
 

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
21:00 | 2021-03-23
18:00 | 2021-03-23
15:00 | 2021-03-23
12:00 | 2021-03-23
09:00 | 2021-03-23
06:00 | 2021-03-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website