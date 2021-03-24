المرأة

دينا الشربيني متهمة بتقليد أنجلينا جولي.. هذه الصورة استفزت الجمهور

Lebanon 24
24-03-2021 | 12:00
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قام بعض رواد مواقع التواصل عبر مواقع الاجتماعي بتوجيه الانتقادات للفنانة دينا الشربيني بعد نشرها بوستر مسلسل "قصر النيل" الذي تشارك فيه ضمن الماراثون الرمضاني القادم، وتم اتهامها بالتقليد وأن إطلالتها صورة عن إطلالة النجمة أنجلينا جولي في الفيلم الأميركي Changeling.

وكانت دينا الشربيني نشرت عبر حسابها الشخصي عبر "إنستغرام" عن البوستر النرويجي لمسلسلها وكشفت عن قنوات عرض المسلسل وهي: "Mbc مصر"، ومنصة "shahid vip".

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول جريمة قتل والد البطلة وخلال الأحداث تحاول الكشف عن هوية القاتل.

ويشارك دينا الشربيني البطولة عدد من النجوم منهم ريهام عبدالغفور، عمر السعيد، أحمد مجدي، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسي، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج خالد مرعي.
 
المصدر: نواعم
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