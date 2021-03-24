المرأة

مايا دياب تحدث ضجة بكمية الأحذية التي تمتلكها.. وتتعرض لانتقادات قاسية (فيديو)

Lebanon 24
24-03-2021 | 18:00
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تعتمد الفنانة مايا دياب طريقة جديدة ومختلفة للترويج لعملها الجديد، من خلال مجموعة من مقاطع الفيديو التي نشرتها عبر تطبيق "انستغرام" تحت هاشتاغ "الكعب العالي"، الذي من المنتظر أن تطرحه قريباً ومن المتوقع أن يكون أغنية منفردة تحمل هذا العنوان.

 

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)


 

وظهرت مايا في مقطع قصير وهي تستعرض كمية كبيرة من أحذيتها بالكعب العالي بألوان وتصميمات وماركات عالمية مختلفة تبرز ذوقها المميز في اختيار الأحذية.

 

 
 

وشاركت مقطع فيديو آخر كانت فيه تستعرض أحذيتها وتضرب الكاميرا برجلها، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات القاسية التي اعتبرت تصرفها غير صحيح ومهين، كما نشرت مجموعة من الصور لقدميها وهي تستعرض من خلالها المزيد من الأحذية.

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

 

 

ولم تكشف مايا أي معلومات عن عملها الفني الجديد بل اكتفت باستخدام الهاشتاغ وكمية كبيرة من الأحذية بموديلات متنوعة ومميّزة، تفاعل معها العديد من متابعيها الذين تمنوا الحصول على بعض هذه الأحذية الثمينة والمتنوعة.

 

المصدر: لها
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