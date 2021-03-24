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المرأة
هكذا كانت رضوى الشربيني قبل الشهرة... "جمال طبيعي" (صورة)
Lebanon 24
24-03-2021
|
21:00
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استرجع عدد من المهتمين بأرشيف المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة للإعلامية المصرية رضوى الشربيني. وبدت فيها بملامح تختلف قليلاً عن ملامحها الحالية. ورأى بعض المتابعين أنها خضعت لعمليات تجميل فيما أشار آخرون إلى أن شكلها أصبح أكثر نضجاً مع مرو رالوقت وأن جمالها طبيعي.
ويشار إلى أن آخر ظهور للإعلامية كان خلال حضورها مراسم دفن والدتها التي توفيت إثر معاناتها من مضاعفات إصابتها بعدوى فيروس كورونا المستجد. وشوهدت في مقطع مصور وهي تنهار بالبكاء طالبةً من أحد المعزّين أن تركب السيارة التي تحمل نعش والدتها كي تظل قريبة منها إلى أن تُدفن، لكن تم رفض طلبها.
ويذكر أنها نعت الراحلة من خلال حسابها على "فيسبوك" حيث كتبت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب، أمي ماتت ادعولها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".
ويشار إلى أنها نشرت على حسابها الخاص على "إنستغرام" لمناسبة يوم الأم صورة ظهرت فيها برفقة والدتها وعلقت عليها: "أول عيد أم من غيرك... أول مره أصحى وما أبوسش إيدك وأقولك إنك أجدع ست وأحن وأطيب أم في الدنيا... أول عيد أم ما أجبش فيه هدية وورد وانتِ تحضنيني و تتدعيلي... أول مرة يا أمي وللأسف مش الأخيرة... كل ثانية وانتِ أمي... كل ثانية وانتِ عيدك في الجنة يا أمي بإذن الله.
كل سنة وكل أم طيبة...كل سنة وكل أم توفاها الله في الجنة".
المصدر: لها
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