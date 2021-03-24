المرأة

حورية فرغلي تكشف للمرة الأولى تأثير العمليات الجراحية على وجهها... وتعدّ بهذا الأمر

Lebanon 24
24-03-2021 | 23:00
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حرصت الفنانة المصرية حورية فرغلي على توجيه رسالة إلى متابعي أخبارها وطمأنتهم على حالتها الصحية، عقب إجرائها العملية الجراحية الثانية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشفت فرغلي في حديث مع "سكاي نيوز عربية"، أمس الثلاثاء، أن "وجهها بدأ يتحسن، ويصبح أفضل مما كان عليه بعد الظروف الصعبة التي مرت بها، بعدما أجرت عمليتين جراحيتين في أنفها، ثم العملية الثالثة سوف تجريها، الأربعاء، بينما العملية الجراحية الرابعة والأخيرة، سوف يخبرها الطبيب المعالج بموعدها المحدد في وقت لاحق".

وأوضحت أن "حالتها الصحية أصبحت جيدة ومستقرة، بفضل دعم أسرتها لها ومحبيها".

وعبّرت عن غضبها مما تتعرض له من قبل البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تداول متابعين صورة قديمة لها منذ ست سنوات عندما أزال الأطباء "العظمة والمسمار" من أنفها.

وأشارت النجمة المصرية إلى أن وجهها صار أفضل بكثير من الصورة القديمة التي يتم تداولها، ووعدت بالكشف عن صورة جديدة لها بعد إزالة "الشاش" عن أنفها بأمر من الطبيب، لافتة إلى أنها سوف تقضي شهر رمضان الكريم في الولايات المتحدة لظروف العملية، على أن تعود إلى مصر بعد عيد الفطر المبارك.

وأكدت في حديثها أن الفنانة رانيا محمود ياسين، تتواصل معها بشكل مستمر، وهي من أقرب أصدقائها بالوسط الفني، وقد دعمتها بشكل كبير خلال محنتها، وبأن أسرتها تقف معها في كل خطوة تتخذها.

يذكر أن آخر ظهور لحورية فرغلي عبر وسائل الإعلام كان قبل أسبوعين، عندما تحدثت للمرة الأولى عبر شاشة التلفزيون، منذ إجراء العملية الأولى، لترد على أنباء تطورات حالتها الصحية قبل خضوعها للعملية الجراحية الثانية في الولايات المتحدة.
المصدر: لها
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