المرأة

هكذا تحافظين على جمال شعرك وأظافرك خلال الحمل والرضاعة

Lebanon 24
25-03-2021 | 06:00
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قالت بوابة الجمال "هاوت.دي" إن فترتي الحمل والرضاعة تتسببان في الإضرار بالشعر والأظافر لدى الكثير من النساء.
وأوضحت البوابة الألمانية أن السبب في ذلك يرجع إلى أنه يتم استنفاذ محتوى العناصر الغذائية بجسم المرأة خلال هاتين الفترتين؛ لذا يحاول الجسم ترشيد إمداد الأجزاء غير المهمة للحياة كالشعر والأظافر بالعناصر الغذائية، ما يؤدي إلى إضعافهما.
فيتامينB7
ويمكن للمرأة تجاوز فترتي الحمل والولادة بأمان دون الإضرار بشعرها وأظافرها من خلال إتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين B7 المعروف أيضاً باسم "البيوتين"، حيث يعزز هذا الفيتامين بناء مادة الكيراتين بالجسم، التي تُعد المكوّن الأساسي للشعر والأظافر.
وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B7 في كبد الحيوانات وصفار البيض ودقيق الشوفان والمكسرات وفول الصويا والفطر.
لا لصبغات الشعر
وشددت البوابة على ضرورة أن تعتني المرأة بشعرها وأظافرها بشكل خاص خلال فترتي الحمل والرضاعة، مؤكدة أنه من الأفضل الاستغناء عن استخدام مشابك الشعر الحادة وتسريحات الضفيرة المشدودة، كما ينبغي الابتعاد عن استخدام صبغات الشعر الكيميائية أو مستحضرات تمويج الشعر خلال هذه الفترات.
وبالنسبة للأظافر، فإن الأظافر القصيرة، التي يتم تهذيبها بالمبرد تتناسب جيداً مع المرأة الحامل والمرضعة، ليس فقط لأنها لا تؤذي الطفل، ولكن أيضا لصعوبة كسرها.
وإذا أرادت المرأة استخدام طلاء أظافر، فينبغي عليها استخدام أنواع الطلاء المحتوية على مادة الكيراتين، التي تُسهم في استقرار الأظافر الهشة، بينما لا يجوز استخدام مزيل طلاء الأظافر المحتوي على مادة الكحول أو مادة الأسيتون؛ لأنهما تسلبان الدهون من الأظافر، ما يؤدي إلى إضعافها.
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