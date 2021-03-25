المرأة

صورة في دبي.. تعرفوا الى أولاد أنابيلا هلال ونادر صعب

Lebanon 24
25-03-2021 | 09:00
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سافرت مقدمة البرامج أنابيلا هلال إلى دبي مع زوجها الدكتور نادر صعب وأولادها الـ 4، بحثًا عن الأمن والأمان.

ونقلت إقامتها إلى هناك بعد تفجير مرفأ بيروت في 4 آب الماضي لتضمن حياة آمنة لأولادها.

خلال تواجدها في دبي نشرت صورة جمعتها مع أولادها الـ 4، وكانت ترفض في البداية أن تشارك أي صورة لهم لأنها لا تريدهم أن يكونوا تحت الأضواء أو أن يتأثروا بأي كلمة مسيئة على مواقع التواصل الاجتماعي.


المصدر: الجرس
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