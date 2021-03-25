هذه الحياة الزوجية التي تنتظرك.. بحسب الأبراج

يُعتبر الزواج استكمالًا لقرار اتخذه الشريكان لبناء أسرة سعيدة وحياة مليئة بالحب الحقيقي، ويعتمد نجاح وإستمرارية الزواج على استعداد كلا الزوجين لتفهّم الشريك الآخر، والتضحية من أجله، ولا يمكن توقع ما ستكون عليه العلاقة الزوجية حتى لو كان الثنائي يملك سعادة الدنيا قبل الإرتباط، وفيما يأتي، بعض جوانب الحياة الزوجية التي تنتظرك وتُساعدك على معرفة ما ينتظرك، وفقًا لبرجك.

برج الحمل

المرأة الحمل تدعم دائمًا زوجها؛ لأنها تريد زوجًا ناجحًا، حتى ولو لم يكن رجلًا ناجحًا ستحاولين كل ما بوسعك لجعله كذلك، والإهتمام هذا سيف ذو حدين، لأنه إما سيتقبل التحفيز أو سيعتبره إهانة، وخلال حياتك كزوجة ستكونين من النوع الذي لا يهمل مسؤولياته الزوجية على الإطلاق وستمنحين منزلك الإهتمام الذي يستحقه، نشيطة بشكل دائم لكن مشكلتك هي أنك تريدين الحصول على كل شيء، وستختبرين الغيرة كثيرًا وستنفجرين غضبًا بشكل دائم حين يقوم بتصرفات تزعزع ثقتك به.

برج الثور

في الواقع يتم وبشكل خاطئ إعتبار المرأة الثور المتزوجة بأنها تطهو وتخبز وتنظف وتعيش حياة زوجية مثالية، وصحيح أنك ستكونين والدة تعشق أطفالها لكن عشقك للأمور المادية والرضى الذي تحصلين عليه منها سيكون أقوى من أي مشاعر أخرى، وهدفك سيكون زوجًا ناجحًا يمكنه أن يوفّر لك حياة مستقرة مادية، والامور المادية والمال والعيش برفاهية ستحتل حيزًا كبيرًا من تفكيرك .

برج الجوزاء

المرأة الجوزاء بشكل عام مخادعة، لكنها حين تتزوج فهي تتمكن من التحكم بإزدواجية شخصيتها، وستتعلقين بشكل غريب بزوجك خصوصًا حين تقتنعين بأنه يستحق الوقت والجهد، وحياتك الزوجية لن تمنعك من المحافظة على حياتك الإجتماعية والقيام بكل ما تحبين القيام به.

برج السرطان

المرأة السرطان هي زوجة مثالية تقليدية، وحساسة جدًا ومخلصة وتتمتعين بمشاعر الامومة كما أنك متفهمة وتراعين مشاعر الجميع، وتريدين زوجًا يقوم بحمايتك لا لأنك ضعيفة بل لأنك تحتاجين الى زوج يمكنك الإعتماد عليه، وحين تتزوجين ستقومين بكل ما بوسعك للمحافظة على العلاقة وستساومين وتتنازلين لضمان إستمرارها الى الابد.

برج الأسد

انت منظمة جدًا ودقيقة وتجدين الوقت دائمًا للجميع، وستكونين الزوجة المثالية في حال كان زوجك طموحًا وفي حال تمكنت من حبه بشدة، وتملكين القوة والطاقة لفهم إحتياجاته وللقيام بما عليك القيام به من اجله، وخلال حياتك الزوجية ستكونين قوية، وحسية وصاخبة كعادتك، وستتخذين القرارات بشكل منفصل وستريدين منه أن يتفهم ذلك.

برج العذراء

تحليلية وذكية لكنك في الوقت عينه حساسة جدًا، وستكونين زوجة تهتم بشكل كبير بزوجها ووالدة تعشق أولادها، وستجدين صعوبة في التخلي عن هوسك بالسيطرة على كل شيء، الأمر هذا يمكن تجاوزه في حال كان زوجك من النوع الذي يفهم شخصيتك لكن في حال لم يكن كذلك فإن هوسك هذا سيخلق الكثير من المشاكل، ويمكن الإعتماد عليك فأنت عملية ومستعدة للتضحية من أجل سعادة زوجك وأولادك لكنك تجدين صعوبة في معرفة قيمة نفسك كما أنك ستضعين الحياة الجنسية في أسفل لائحة الأولويات ما سيؤدي الى الكثير من المشاكل أيضًا.

برج الميزان

جذابة وأنثوية جدًا وتحيطين نفسك دائمًا بالمعجبين، وتصرفاتك ومقارباتك للرجال لا تجد قبولًا عند النساء الأخريات ويتم وصفك بصفات مختلفة مسيئة، وستتزوجين برجل يتمتع بشخصية قوية جدًا لأن هذه القوة ستمكنه من التعامل مع طبيعتك تلك ومع نظرة الآخرين لك، وحياتك الزوجية ستكون مترفة لانك ستختارين زوجك إستنادًا الى وضعه المادي.

برج العقرب

تأخدين الزواج على محمل الجد وتبحثين عن شريك يتمتع بالكاريزما والقوة والنفوذ، وستضحين بكل شيء من أجل سعادة عائلتك لكنك في المقابل تتوقعين الحب والإحترام والإخلاص التام، وفي حال لم يتمكن زوجك من منحك علاقة قوية وعميقة وغير سطحية فستفقدين الاهتمام به وستتخلين عنه ولن تندمي على قرارك.

برج القوس

ستكونين زوجة حكيمة و ودودة جداً. ستدعمين زوجك في جميع قرارته لكن هذا الدعم وحتى الإرتباط نفسه مرتبط بقدرته على جعلك تضحكين. الروتين سيكون أسوأ عدو لك لذلك ستحاولين وبشكل دائم إبقاء الشراراة والرومانسية في علاقتكما. زواجك لن يتم في حال لم يتمكن من منحك الحرية التي تريدين.

برج الجدي

المرأة الجدي مثالية للرجل الذي يحترم إستقلاليتها وحسها المنطقي العقلاني وفي الوقت عينه يمكنه ان يمنحها حياة عائلية هادئة بعيدة عن المفاجئات.

عنيدة جدًا لدرجة أنك قد تبدين لزوجك باردة وعديمة المشاعر، وحين يقوم بأذيتك ستصبحين أكثر برودة وستبتعدين عنه وستجعلينه يعاني الامرين، وفي الواقع ستختبرين الكثير من المشاعر السلبية لأنه يسهل تحطيم قلبك.

برج الدلو

ودودة ومنفتحة على كل التجارب، وللأسف قد تقومين بالخيارات الخاطئة وتجدين نفسك مع زوج لا يناسبك، وحين تجدين بأن حياتك حلقة مفرغة من الروتين ستفقدين الإهتمام وستحاولين إيجاد التغييرات المناسبة، حينها ستصبحين زوجة لا يمكن الإعتماد عليها لأنك تخافين من إكمال حياتك بهذا الروتين والملل، ولكن في حال كان الرجل مناسبًا فأنت تضحين بسعادتك وحياتك من اجله واجل اولادك.

برج الحوت

تحبين الحب وعليه فأنت تؤمنين بأن الزواج هو أجمل ما قد يحدث لك، ولن تفقدي إيمانك بالحب رغم كل التجارب المؤلمة التي قد تواجهك، والشريك يجب أن يتمكن من فهم طبيعتك الحالمة وحاجتك الملحة للخصوصية وإحترام مقارباتك الخاصة بالحميمية، وفي حال تمكن من مشاركتك بعالمك الحالم الخاص حينها ستكونين المرأة التي تجعل حياة عائلتها خرافية وهادئة وجميلة وستضعين كل إيمانك وثقتك بمستقبل العائلة.