المرأة

ضجة حول آخر إطلالة لياسيمن صبري.. بدت نسخة عن نادين نسيب نجيم! (صور)

Lebanon 24
25-03-2021 | 18:00
A-
A+
Doc-P-806593-637522636265161119.jpg
Doc-P-806593-637522636265161119.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

خطفت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأضواء مجدداً بأحدث إطلالاتها بعدما نشرت صوراً جديدة لها على "إنستغرام". وأثارت بهذا إعجاب العديد من المتابعين حيث بدت بشعر منسدل بتسريحة طبيعية جداً. وأثنى الكثيرون على جمالها وحققت الصور أكثر من 475 ألف إعجاب.

 

وتناقلها بعد هذا عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق وهو ما أتاح للمزيد من المتابعين التعليق عليها حيث رأى معظمهم أنها تشبه إلى حد كبير الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم وتحدث آخرون عن عمليات تجميل.

 

A post shared by Yasmine Sabri (@yasmine_sabri)


 

ومما كتبه هؤلاء: "ياسمين نجيم" و"فكرتها نادين" و"عبالي نادين نجيم" و"نادين نجيم ياسمين صبري" و"شفايفها صارت بتنفجر ماني عارف حاقنتهم ولا من الله؟" و" مو حلو عليها النفخ طبيعي أحلى".

المصدر: لها
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
15:00 | 2021-03-25
12:00 | 2021-03-25
09:00 | 2021-03-25
06:00 | 2021-03-25
23:00 | 2021-03-24
21:00 | 2021-03-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website