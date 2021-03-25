المرأة

درة مستاءة... الجمهور يشكك بسعادتها الزوجية!

Lebanon 24
25-03-2021 | 23:00
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استعاد عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" صوراً نشرتها الفنان التونسية درة منذ أيام قليلة على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام وظهرت فيها برفقة زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وعبرت من خلال التعليق عليها عن فخرها به وكتبت: "أنا فخورة به". وأحدثت هذه الصور ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وتفاعل معها في الساعات الماضية الكثيرون.

واللافت أن بعض هؤلاء شككوا في كونها تعيش حياة سعيدة معه. وكتب أحدهم: "هذا الشخص تزوجك فقط ليتصور معك ويظهر معك في أي مكان تروحين. بغا الشهر ديالك استغلك".

وعلق آخر ساخراً: "مبين قديش بتحبيه من مسكة اليد ركزوا عليها يا جماعة". وكانت متابعة أثارت استياء درة من خلال تعليقاها: "الصورة الوحيدة اللي بتضحكي فيها من قلبك وبقيت صورك من يوم ما اتزوجتِ أحس الابتسامة مصطنعة... ربنا يسعدك".

ولم يكن من الفنانة إلا أن ردت عليها: "لأ مش الصورة الوحيدة وأنا ما بنشرش كل صوري والإنسان مش لازم يضحك في كل الصور عادي".
المصدر: لها
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