المرأة

رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بتاتو على جسدها (صور)

Lebanon 24
26-03-2021 | 15:00
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أشعلت الفنانة رانيا يوسف مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت على حسابها الخاص بـ"إنستغرام"، مجموعة من الصور الجديد ظهرت في إحداها وهي ترتدي قبعة سوداء ونظارة سوداء، لكن ما لفت النظر إليها وجود تاتو كبير لورود حمراء على كتفها.

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_)


 
 

وتلقت رانيا العديد من التعليقات التي أثنت على إطلالتها حيث أبدى العديد من متابعيه إعجابهم بها.

 

من ناحية أخرى،  نفى طارق العوضي محامي الفنانة رانيا يوسف والموكل بالدفاع عنها في قضيتها ضد مقدم البرامج العراقي نزار الفارس وقناة "الرشيد"، ما تردد حول نيتها للصلح أو التسوية.

 

المصدر: لها
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