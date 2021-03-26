الجمهور لا يتعرف على بسمة بوسيل.. وجمالها يسرق الأضواء (صورة)

أثارت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل اهتمام الجمهور مجدداً بسبب أحدث إطلالة لها. وجاء هذا بعد نشرها صورة عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام"، وظهرت فيها بلوك مختلف تماماً عن ذلك الذي تعتمده غالباً.

وبدا أنها أضافت العدسات اللاصقة إلي عينيها ووضعت الرموش الصناعية الطويلة. وأحدث هذا اختلافاً كبيراً في شكلها. وهو ما أثار إعجاب الكثير من المتابعين. ولفت بعضهم إلى أنهم لم يتعرفوا إليها بسهولة وأن ملامحها تغيرت إلى حد ما فيما اعتبر آخرون أن إطلالتها باتت غير طبيعية.

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A post shared by 𝓑𝓪𝓼𝓼𝓶𝓪 𝓑𝓸𝓾𝓼𝓼𝓮𝓵 🇲🇦 (@bassmaboussel)





وجاء في التعليقات: "اصطناعية مئة بالمئة انتي ودنيا بطمة" و"الجمال عدى الكلام" و"حلوة كتير" و"هنيالك تامر حسني على هالوجه الحسن" و"ع بالي رضوى الشربيني" و"حتى انتقدوكي عن عمليات تجميل بالعكس صرتي أكثر جمالاً بسوم" و"ما عرفتك".

يشار إلى أن أخباراً انتشرت مؤخراً عن خلاف بينها وبين زوجها النجم المصري تامر حسني إلا أنهما كذّبا لاحقاً خبر انفصالهما من خلال صورة نشرها كل منهما على حسابه الخاص على "إنستغرام" حيث تبادلا من خلال التعليق عليها العبارات الرومانسية، فكتبت بسمة: "وينور قمر الليل ويضحك لنا في سماه" ليردّ عليها تامر: "والنبي إنت اللي قمر".