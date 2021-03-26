"ربنا يلطف بالجميع"... فنانة مشهورة تُعلن إصابتها بكورونا: معزولة في البيت

أعلنت النجمة هند صبري إصابتها بفيروس كورونا، كما ردّت على هجوم كبير من قبل الجمهور المصري وبعض الفنانين عليها، فور كشفها مشاركتها في موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري إلى متحف الحضارة الجديد.وكتبت الممثلة التونسية في حسباها الرسمي على موقع "فيسبوك": "في البيت معزولة والحمدلله أيام معدودة تفصلني عن التعافي انشاالله من دور كورونا وأعود للتصوير... ربنا يلطف بالجميع".وبدأت بالرد على الهجوم بإثبات عدم أحقيته: "أفقت على سيل من الانتقادات والإعتراضات والتعليقات على مشاركتي في حدث نقل الموميات الملكية فوجب التوضيح: انا كتبت “فخورة بمشاركتي في هذا الحدث العظيم”.. من اجتهد وقرّر اني مشاركة لوحدي؟ هل يجوز ان حدثًا بهذه الجلالة التاريخية، يترقبه العالم بأكمله من فرط أهميته، تشارك فيه فنانة واحدة؟ فنانة واحدة هل يعقل فعلاً أن تكون ليست مصرية ابًا عن جد؟ هذا الحدث يشارك فيه كبار نجوم مصر، والعديد منهم نشروا تعليقًا كالذي نشرته، ومشاركتهم أكبر من مشاركتي بكثير وهذا أمر طبيعي ومسلّم به ولا نقاش فيه".وأضافت: "أكررها: فخورة اني أشارك بجزء صغير جدًا جانب كبار نجوم مصر وعبرت عن حبي لها بهذه المشاركة والذي فهم غير ذلك يتقصد أن يفهم خطأ. ويتقصد أن يقلل من قيمة حضارته العظيمة بعنصريته وفكره الضيّق. مصر أكبر من كده بكتير. ونقطة".وكانت هند صبري نشرت إعلان الرحلة الذهبية التي تجوب شوارع القاهرة، عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، وكتبت: "الرحلة الذهبية.. 3 أبريل موعد موكب المومياوات الملكية.. نقل 22 مومياء من المتحف المصرى لمتحف الحضارة.. من بينها 18 مومياء لملوك و4 لملكات.. والتحرك يبدأ بـ21 طلقة تحية لفراعنة مصر العظام، فخورة بمشاركتي في هذا الحدث التاريخي"، وبمجرد إعلان هند عن اشتراكها في الموكب حتى أثار حالة من الجدل بين الجمهور، وقوبلت بهجوم حاد من بعض الفنانين، حيث نشر الفنان مصطفى درويش مقطع الفيديو الذي بثته هند على حسابها، وعلق عليه بقوله: "مع حبي واحترامي وتقديري الكبير لهند صبري ولفنها.. بس هو 100 مليون مصري معندناش حد يمثلنا فا بنجيب أجانب يعني".يذكر أن صبري تشارك بمسلسل "هجمة مرتدة" في رمضان 2021، مع أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.