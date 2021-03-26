في ظهور نادر... نيللي كريم مع ابنتيها (صورة)

في ظهور فريد ونادر لهن معاً، نشرت الفنانة نيللى كريم على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، صورة جديدة جمعتها بابنتيها سيسليا وكندة، وعلّقت عليها معبّرةً عن حبّها الشديد لهما، قائلةً: "الحب.. نيللي كريم".يُذكر أن نيللي تخوض سباق الدراما الرمضاني المقبل، بمسلسل «ضد الكسر»، وهو من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد، ويشاركها البطولة: محمد فراج، لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مصطفى درويش، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، نهير أمين، وعدد آخر من الفنانين.وكانت نيللي كريم قد تعرّضت لأزمة في بداية التحضير للمسلسل بعد اعتذار أكثر من نجم عن عدم مشاركته فيه، وكان أبرزهم كريم فهمي ليستقر القائمون على العمل في النهاية على الفنان محمد فراج.وفى وقت سابق من الأسبوع الحالي، أعلن تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عرض مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم حصرياً على قناة Cbc في شهر رمضان المقبل.