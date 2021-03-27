هذه هي صفات شخصيتك وفقاً لشهر ميلادك





شباط

النساء المولودات في هذا الشهر يمتلكن طريقة تفكير مجرّدة، ولهذا السبب يُساء فهمهنّ من قبل معظم الناس. ويجب التحلّي بالصبر عند التعامل معهنّ لأنّ مزاجهنّ يتغيّر كثيراً. والجانب الإيجابي هو أنّ مولودة فبراير رومانسية للغاية ومليئة بالحبّ والرغبة، وتفعل كلّ شيء في سبيل مَن تحبّ، ولا تتوقّع شيئاً بالمقابل، ولا تغفر أبداً لمن يخونها.



آذار

من السهل العيش مع مولودات هذا الشهر، إلا إذا كنّ يشعرن بالانزعاج أو بالاختناق في المكان الذي يعشن فيه. ورغم أنهنّ يظهرن الولاء والإخلاص بشكل عام، إلا أنّ خلال مرورهنّ بنوبة غضب يمكنهنّ أن يغيّرن رأيهنّ ويتوقّفن عن هذا الإخلاص. من جهة ثانية، يمكن فقط للرجال الحقيقيين أن يقدّروا شخصية مولودة مارس التي تتمتّع بكاريزما خاصّة وتذهل الناس من حولها. والعيش مع امرأة ولدت في هذا الشهر يعتبر متعة حقيقية. ليس من السهل على مولودة آذار أن تقع في الحبّ لأنّها تدرك تماماً لعبة الإغواء التي يستخدمها الرجل لجعلها تستسلم. كشفت دراسة هنغارية أن شهر الميلاد يمكن أن يكشف صفات شخصية معيّنة لدى النساء، وأجرت الدراسة مسحاً حول شخصية قرابة 400 امرأة اعتماداً على شهر الميلاد.شباطالنساء المولودات في هذا الشهر يمتلكن طريقة تفكير مجرّدة، ولهذا السبب يُساء فهمهنّ من قبل معظم الناس. ويجب التحلّي بالصبر عند التعامل معهنّ لأنّ مزاجهنّ يتغيّر كثيراً. والجانب الإيجابي هو أنّ مولودة فبراير رومانسية للغاية ومليئة بالحبّ والرغبة، وتفعل كلّ شيء في سبيل مَن تحبّ، ولا تتوقّع شيئاً بالمقابل، ولا تغفر أبداً لمن يخونها.آذارمن السهل العيش مع مولودات هذا الشهر، إلا إذا كنّ يشعرن بالانزعاج أو بالاختناق في المكان الذي يعشن فيه. ورغم أنهنّ يظهرن الولاء والإخلاص بشكل عام، إلا أنّ خلال مرورهنّ بنوبة غضب يمكنهنّ أن يغيّرن رأيهنّ ويتوقّفن عن هذا الإخلاص. من جهة ثانية، يمكن فقط للرجال الحقيقيين أن يقدّروا شخصية مولودة مارس التي تتمتّع بكاريزما خاصّة وتذهل الناس من حولها. والعيش مع امرأة ولدت في هذا الشهر يعتبر متعة حقيقية. ليس من السهل على مولودة آذار أن تقع في الحبّ لأنّها تدرك تماماً لعبة الإغواء التي يستخدمها الرجل لجعلها تستسلم.



النساء المولودات في شهر نيسان في غاية الدبلوماسية! ويعتبر التواصل نقطة القوّة لديهنّ، ولكنّهنّ أحياناً يملن إلى الشعور بالأسف لمصيرهنّ، وعلى الآخرين أن يأخذوا هذه الناحية بعين الاعتبار في شخصيتهنّ. مولودات هذا الشهر يتميّزن بالغيرة الشديدة، ولهذا السبب لا يجب أن يفكّر أحد أبداً في استفزازهنّ من هذه الناحية. ولكن بمجرد أن يحصل الرجل على ثقتها فسوف تجعله مولودة نيسان من أسعد الرجال.



أيار

امرأة شهر أيار حازمة ووفيّة لقيمها ومبادئها. هي جذّابة ومغرية، على الرغم من أنّ مزاجها صعب، وهذا مزيج خطير لأيّ رجل يمكن أن يقع في حبّها. وعموماً فإنّ الرجل لا ينسى أبداً هذا النوع من النساء.



حزيران

فضولية ومبدعة وتمتلك قدرة جيّدة على التواصل، هذه هي بعض صفات المرأة المولودة في شهر حزيران. هي غالباً ما تتحدّث من دون تفكير وهذا من شأنه أن يولد بعض الاشتباكات مع محيطها. تؤمن مولودة حزيران أنّ قول الحقيقة يجب أن يكون وجهاً لوجه، وليس من وراء ظهر الشخص، وهذا من شأنه أن يسبّب لها بعض العداوات. وإضافة إلى ذلك أثبتت هذه المرأة أنّها منافس خطير جداً في لعبة الحبّ ويتحوّل الرجل إلى مجرد لعبة في يدها.



تموز

تميل المرأة المولودة خلال شهر تموز إلى الغموض على الرغم أنّها صادقة للغاية. وبشكل عام، لا تدع الآخرين يقتربون منها بسهولة. ونادراً ما تتباهى بذكائها أو جمالها. و لا تشعر بالراحة في حالات الصراع وتبدو مهذّبة للغاية مع الجميع. وتاريخياً حين تشعر امرأة يوليو بالألم فإنّها تميل إلى الحزن. يمكن أن يفقدها الرجل بسهولة إذا خان صداقتها أو حبّها. نيسانالنساء المولودات في شهر نيسان في غاية الدبلوماسية! ويعتبر التواصل نقطة القوّة لديهنّ، ولكنّهنّ أحياناً يملن إلى الشعور بالأسف لمصيرهنّ، وعلى الآخرين أن يأخذوا هذه الناحية بعين الاعتبار في شخصيتهنّ. مولودات هذا الشهر يتميّزن بالغيرة الشديدة، ولهذا السبب لا يجب أن يفكّر أحد أبداً في استفزازهنّ من هذه الناحية. ولكن بمجرد أن يحصل الرجل على ثقتها فسوف تجعله مولودة نيسان من أسعد الرجال.أيارامرأة شهر أيار حازمة ووفيّة لقيمها ومبادئها. هي جذّابة ومغرية، على الرغم من أنّ مزاجها صعب، وهذا مزيج خطير لأيّ رجل يمكن أن يقع في حبّها. وعموماً فإنّ الرجل لا ينسى أبداً هذا النوع من النساء.حزيرانفضولية ومبدعة وتمتلك قدرة جيّدة على التواصل، هذه هي بعض صفات المرأة المولودة في شهر حزيران. هي غالباً ما تتحدّث من دون تفكير وهذا من شأنه أن يولد بعض الاشتباكات مع محيطها. تؤمن مولودة حزيران أنّ قول الحقيقة يجب أن يكون وجهاً لوجه، وليس من وراء ظهر الشخص، وهذا من شأنه أن يسبّب لها بعض العداوات. وإضافة إلى ذلك أثبتت هذه المرأة أنّها منافس خطير جداً في لعبة الحبّ ويتحوّل الرجل إلى مجرد لعبة في يدها.تموزتميل المرأة المولودة خلال شهر تموز إلى الغموض على الرغم أنّها صادقة للغاية. وبشكل عام، لا تدع الآخرين يقتربون منها بسهولة. ونادراً ما تتباهى بذكائها أو جمالها. و لا تشعر بالراحة في حالات الصراع وتبدو مهذّبة للغاية مع الجميع. وتاريخياً حين تشعر امرأة يوليو بالألم فإنّها تميل إلى الحزن. يمكن أن يفقدها الرجل بسهولة إذا خان صداقتها أو حبّها.

آب

نساء شهر أغسطس عبارة عن تركيز فريد من الكرم والأنانية في وقت واحد. وفي حالات الصراع، تميل امرأة هذا الشهر إلى الفوز، ولذلك فمن غير المجدي الشجار معها. وتتميّز أيضاً بحسّ الفكاهة ولكنّها لا تحبّ أبداً أن تتعرّض للمضايقة أو السخرية. وبشكل عام، هي مركز الاهتمام من حولها ولا تنقصها أبداً رفقة الآخرين!



أيلول

ودّية ومنضبطة وجميلة، هذه بعض صفات مولودة شهر سبتمبر. هي لا تنسى الخيانة أبداً، لذا على الرجل أن يكون حذراً كيلا يقع في مثل هذا الخطأ مع امرأة شهر أيلول، لأنّها سوف تقتنص الفرصة للانتقام! وتتّطلع هذه المرأة إلى علاقة طويلة الأمد، وهي ليست من النوع المغامر الذي يبحث عن علاقات عابرة. لديها توقّعات عالية من الشريك، والرجل الذي يقدّم لها أكبر دليل على الحبّ سوف يغزو قلبها بالتأكيد. ولكنْ بغض النظر عن إملاءات قلبها، فإنّ هذه المرأة عقلانية جداً ولا تعتمد فقط على شعورها وغريزتها، وهذا لا يترك لها مجالاً لأي خطأ.



تشرين الأول

تتميّز المرأة المولودة في شهر تشرين الأول بشخصية وإرادة قوية جداً وهي مستقلّة تماماً. هي عاطفية ولكنّها لا تذرف الدموع، ولا تعبّر عن هذه المشاعر أمام الأشخاص الآخرين. وهي أيضاً ذكية جدّاً وغير منفتحة أمام الآخرين لأنّها تدرك تماماً أنّ بإمكانهم أن يستفيدوا من ضعفها وهشاشتها. والنساء المولودات في شهر تشرين الأول لديهنّ شخصية قوية للغاية لدرجة أنّهنّ قادرات على غزو قلب الرجال الذين يتميّزون بشخصية قوية كذلك. وبشكل عام فإنّ امرأة شهر تشرين الأول محسودة وتغار منها النساء الأخريات.



تشرين الثاني

تتميز امرأة تشرين الثاني بأفضلية طبيعية على الأخرين، وهي أنّها تستطيع بسهولة أن تكشف الكذبة. فإذا خسر الرجل ثقتها سوف يتعرّض لنكسة شديدة. وأهمّ ما يجب معرفته حول تلك النساء هو أنك إذا لم تكن مستعدّاً لسماع الحقيقة فلا تطلب رأيها!

كانون الأول

النساء المولودات في شهر كانون الأول يتميّزن بعدم الصبر والاندفاع أو التهوّر، ولكنهنّ محظوظات للغاية. ولا يريد الآخرون الدخول في صراع مع مولودة هذا الشهر لأنّها ستخرج في النهاية منتصرة! هي أمرأة ممتعة ولديها حسّ فكاهي رائع ويسعى الآخرون إلى صحبتها. كما أنّها تعمل على تشجيع الآخرين وتستطيع أن تغزو قلب الرجل بلمح البصر. وهي أيضاً كريمة للغاية. والجانب السلبي الذي تعاني منه هذه المرأة هو أن الآخرين يميلون إلى إيذائها وجعلها تعاني.





