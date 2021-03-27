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المرأة
تتناول التبولة.. إليكم سرّ رشاقة كيت ميدلتون
Lebanon 24
27-03-2021
|
12:00
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انضمت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام إلى العائلة المالكة منذ أكثر من عقد، وطوال هذه الفترة حافظت على رشاقتها ونحافتها، حتى عندما حملت بأولادها الثلاثة لم يتغير شيء.
ورغم أن الدوقة لا تتحدث كثيراً عن طقوسها في تناول الطعام أو الحميات التي تلجأ إليها، إلا أن الكثير من المطلعين من داخل القصر شاركوا قصصاً عنها لوسائل الإعلام البريطانية المهووسة بالدوقة الرشيقة.
إليكم بعض أسرار رشاقة كيت ميدلتون:
1- تطبخ وجباتها بنفسها بشكل دائم. فهي تطهو لزوجها الأمير ويليام وأولادهما الثلاثة.
2- تتناول مشروب سموذي Smoothie في الصباح الباكر، يتضمن كايل وماتشا وسبانخ وخس روماني وتوت أزرق وسيلانترو.
3- تمارس الرياضة بشكل متواصل وأهمها تمارين Plank لمدة 45 ثانية 10 مرات على الأقل.
4- تخصص وقتاً محدداً للتمارين الرياضية، وتهتم كثيرا بإجراء التمارين اعتماداً على وزن جسمها.
5- خلال حملها بأطفالها الثلاثة، عانت من الغثيان الصباحي الشديد، وقد اعتمدت حمية قوامها الأفوكادو والتوت والشوفان للتغلب على الغثيان.
7- عندما ترغب بتناول حلويات تستعيض عنها بأطعمة صحية، مثل أنواع مختلفة من التوت مع حليب اللوز.
8- تكثر من تناول الأطعمة النيئة مثل سلطة البطيخ وتوت غوجي Goji، والتبولة، وطبق Ceviche المؤلف من سمك نيء والليمون الحامض والبهارات.
9- اتبعت حمية دوكان للتخلص من الوزن الزائد أثناء الحمل، وهي حمية تعتمد على التخلص من الكربوهايدرات لصالح البروتينات الخالية من الدهون والخضروات والدهون الصحية والزيوت.
10- تحاول تجنب منتجات الألبان قدر الإمكان.
المصدر: الجميلة
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