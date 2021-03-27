"هنا بيخلص دوري"... منى السابر تفجر مفاجأة وتوجه رسالة إلى ابنتها حلا الترك

وجهت الفنانة الكويتية، منى السابر، رسالة جديدة إلى ابنتها البحرينية، حلا الترك، معلنة عن مفاجأة تريد أن تفعلها مستقبلا.

وردت السابر، على أحد المتابعين لها، على "سناب شات"، والذي نصحها بمحاولة أخذ ابنتها حلا في صفها، لترد عليه السابر، موجهة رسالة إلى ابنتها أنها متى احتاجتها حلا فهي موجودة، وقالت: "اللي يبيني أنا موجودة لحين الله يأخذ أمانته وهنا بيخلص دوري".