هل تعانين من مشاكل البشرة؟ احذري هاتفك الخليوي

من المعروف أن بعض موجودات المنزل مثل مقابض الأبواب ولوح مفاتيح الكومبيوتر وغيرها تعتبر مكاناً مناسباً لنمو الكثير من الميكروبات والجراثيم. ويبدو أن الهاتف الخليوي ضمن هذه اللائحة، وهذا أمر طبيعي لأننا نستخدمه في أماكن مختلفة وبشكل متكرر خلال النهار. كما نضعه على الأسطح. ومن الممكن أن يسقط على الأرض في بعض الأحيان. وبعد هذا لا شك في أننا نلمس وجوهنا، وهو ما يؤثر سلباً في صحة بشرتها.ولذلك قد يسبّب هذا لدى الأشخاص الذين يعانون عادة من مشاكل البشرة ظهور الشوائب مثل علامات الاحمرار والبثور. وللحؤول دون ذلك، من الضروري القيام ببعض الخطوات، ومنها تنظيف شاشة الهاتف وتعقيمها باستمرار، فضلاً عن العناية بالبشرة في الصباح والمساء من أجل تخليصها من الأوساخ وبقايا الزهم والمكياج التي يمكن أن تسدّ مساماتها وتسبّب نمو البثور والرؤوس السوداء عليها.