من أجمل ملكات جمال لبنان.. دينا عازار تنشر صورة من دون ماكياج شاهدوا كيف بدت

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة دينا عازار صورة لها عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت فيها وهي تمارس التمارين الرياضية.

وكان لافتا ان دينا نشرت الصورة على طبيعتها أي من دون ماكياج، وقد بدت جميلة جدا.

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دينا التي انتخبت عام 1995 ملكة جمال لبنان تُعتبر من أجمل الملكات اللواتي حصدن هذا اللقب وهي لا تزال حتى الآن تحافظ على جمالها ورشاقتها.

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وخاضت مجال التمثيل وتقديم البرنامج وأطلقت في عام 2015 موقع نصائح الموضة والجمال "دنيا دينا".