المرأة

ابنة الـ 28 تكشف سر خسارتها 40 كيلوغراما في عام (صور)

Lebanon 24
28-03-2021 | 18:00
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كشفت الأسترالية ليا فراغوميني، البالغة من العمر 28 عاما، والتي فقدت 40 كيلوغراما في عام واحد، سر نجاحها في ذلك.

 

وحسبما نشرت قناة "نيوز 7" التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني، فقد عانت فراغوميني من الوزن الزائد منذ الطفولة، حيث "كانت تعاني" في كثير من الأحيان من الإجهاد. وكان الحد الأقصى الذي وصل إليه وزنها أكثر من 112 كيلوغراما.

 

 وقالت الفتاة إنها استلهمت الفكرة من ولادتها لتوأمين وعدم الراحة أثناء الحمل لتغيير أسلوب حياتها.

A post shared by Leah Fragomeni (@lighter.side.of.leah)

 

 
 

في عام 2019، لجأت المرأة الأسترالية إلى الأطباء، حيث أرادت إجراء عملية في المعدة في إطار برنامج الدولة، ولم تحصل فراغوميني على الموافقة لأنها لم تستوف المعايير اللازمة، وأخذت الفتاة صحتها على محمل الجد فقط في آذار 2020.

 

وبدأت الفتاة حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة وممارسة الرياضة. منذ ذلك الحين، التزمت الفتاة بتناول أكبر عدد ممكن من الأطعمة الكاملة وتجنب الأطعمة عالية السعرات الحرارية. تبلغ كمية السعرات الحرارية التي تتناولها يوميا حوالي 1500 سعرة حرارية، في حين أن الفتاة لم تتخل تماما عن مختلف الأطعمة الشهية.

 

لذلك، تحتوي قائمة طعامها على الخبز المحمص مع الجبن، واللبن اليوناني بالفواكه والمكسرات، وسلطة الدجاج أو التونة، والفواكه والخضروات، وكمية صغيرة من الكربوهيدرات على شكل مكرونة أو أرز أو البطاطا. وبعد أن وصلت إلى 72 كيلوغراما، بدأت تشعر وكأنها "شخص مختلف تمامًا".

 

  وقالت: لدي الكثير من الطاقة والقدرة على التحمل بحيث يمكنني الذهاب دون قيلولة. أركض مع الأطفال وأستمتع بالتمرين لأول مرة في حياتي. لا أخجل من مقاسي في الأماكن العامة، وأصبح من الأسهل بالنسبة لي اختيار الملابس".

 

المصدر: سبوتنيك
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