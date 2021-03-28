ميريام فارس تثير الجدل.. ظهرت بالمايوه!

نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيها الجدل.

صورة ميريام التقطت على البحر وقد ظهرت وهي ترتدي "باريوه" فوق ملابس البحر التي ظهرت بوضوح تحته .

View this post on Instagram

A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)





وكانت ميريام انتقلت منذ أيام برفقة زوجها وابنها إلى دبي وذلك بعد فترة طويلة من الحجر حيث كانت تلتزم البقاء في المنزل خلال حملها وبعد ولادتها لطفلها الثاني بسبب جائحة كورونا.