5 أسرار للحصول على قسط كافٍ من النوم قبل زفافك

مع اقتراب موعد زفافك، قد تُصابين بالأرق نتيجة التوتر والإجهاد والتفكير المستمر في التفاصيل التي لا تنتهي، ولكنكِ بحاجة إلى الحصول على قسط كافٍ من النوم لتحافظي على جمالك، وأيضاً لتتمكني من استئناف مهامك الكثيرة، وحتى تتمتعي في يوم الزفاف بالحيوية والنشاط.على الرغم من أن الحصول على نوم جيد خلال فترة ما قبل الزفاف أمر يبدو صعباً، لكنه ضروري، وهناك أسرار يمكنكِ تطبيقها لتحصلي على قسط كافٍ من النوم قبل زفافك، وهي:1- التزمي بممارسة التمارين الرياضية، وروتين وقت النوماحرصي على ممارسة تمارين رياضية يومياً بانتظام، فالتمارين الرياضية تساعد على تخفيف التوتر، كما أنها تساعد على الاستغراق في النوم بسرعة، لذا احرصي على ممارسة الرياضة يومياً قبل النوم، حتى تتخلصي من التوتر، ويساعدك التعب على الدخول سريعاً في النوم.بالإضافة إلى التمارين الرياضية، احرصي على تطبيق روتين يومي قبل الدخول في الفراش، مثلاً 20 دقيقة من الاستحمام بالماء الدافئ، أو تمارين التأمل.2- توقفي عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتينالضوء الأزرق المنبعث من الهاتف أو الكومبيوتر، يعمل على تنبيه دماغك، ما يصعّب عليكِ النوم.لذا توقفي عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعتين، وهيّئي أيضاً البيئة المحيطة ليستعد جسمك للنوم، مثل تقليل مصادر الإضاءة، فالإضاءة الخافتة تساعد عقلك وجسمك على الاسترخاء والاستسلام للنوم.3- خصصي وقتاً للتأملإذا كان عقلك مزدحماً بالأفكار والتفاصيل والمهام التي تنتظرك لتجهيز حفل زفافك، فسوف تفيدك ممارسة التأمل.ولممارسة التأمل، اجلسي بطريقة مريحة، مع فرد عمودك الفقري، وأبقي كتفيك مسترخيتين، تخيّلي يوم زفافك: ثوبك، شعرك، الزهور، ثم خذي شهيقاً مع العد لأربعة، وانتظري حتى تعدي لسبعة، ثم قومي بالزفير ببطء مع العد حتى ثمانية، وكرري هذا ثلاث مرات.4- خففي جدولكتعدد المهام يعرّضكِ لخطر ارتفاع مستويات هرمون الكورتيزول، الأمر الذي يجعلكِ عرضة للإصابة بالأرق، وتقلّب المزاج، وأقل تحمّلاً للضغوط.لذا خففي جدولك، خاصة مع الأيام التي تقومين فيها بمهام التجهيز لحفل الزفاف، وتعلّمي كيف تقولين لا على المهام الزائدة التي تصيبك بالإرهاق الذهني أو الجسدي.5- التزمي بمواعيد النوم والاستيقاظحافظي على انتظام ساعتك البيولوجية عبر الذهاب إلى النوم في موعد محدد، والاستيقاظ في موعد محدد، ولا تتنازلي عن هذه المواعيد أبداً، حتى إذا كنتِ تشعرين بعدم الرغبة في النوم أو عدم القدرة على الاستيقاظ، فقط التزمي بمواعيد النوم والاستيقاظ، وستجدين نتائج مذهلة.