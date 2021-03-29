بنات نانسي عجرم كبرن وتغيّرت ملامحهن.. من تشبهها أكثر؟ (صورة)

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بأحد الشعانين ونشرت صورة عبر حسابها على "إنستغرام" تجمع بين بناتها الثلاث "ميلا، ليا وإيلا".
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A post shared by Nancy Ajram (@nancyajram)
وعلقت نانسي على الصورة قائلة: "شعنينة مباركة.. إنشالله السنة الجاية منعيّد كلنا بظروف أفضل".
ولفتت البنات الأنظار بعدما كبرّن وبتن أقرب الى بعض لناحية الملامح والعمر، وكانت الطفلة الصغيرة محط اهتمام الجميع وانقسمت التعليقات بين من اعتبرها انها باتت نسخة من والدتها ومن رأي أنها تشبه شقيقتها الكبرى.