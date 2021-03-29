بنات نانسي عجرم كبرن وتغيّرت ملامحهن.. من تشبهها أكثر؟ (صورة)

ولفتت البنات الأنظار بعدما كبرّن وبتن أقرب الى بعض لناحية الملامح والعمر، وكانت الطفلة الصغيرة محط اهتمام الجميع وانقسمت التعليقات بين من اعتبرها انها باتت نسخة من والدتها ومن رأي أنها تشبه شقيقتها الكبرى.