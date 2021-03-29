بعد تهمة الفعل الفاضح والحديث عن مؤخرتها.. الحكم بحق رانيا يوسف صدر

قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة الفنانة رانيا يوسف من تهمة الفعل الفاضح وازدراء الأديان في قضية جديدة.

وكانت محكمة جنح قصر النيل قد قضت ببراءة رانيا يوسف في الدعوى القضائية المقامة ضدها في اتهامها بازدراء الأديان والفعل الفاضح، وتضمنت الدعوى تصريحات للفنانة في لقاء تلفزيوني مع المذيع نزار الفارس، في برنامجه "مع الفارس"، وتحدثت فيه عن بروز مؤخرتها، بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.

وتضمنت الدعوى اتهامات أخرى بازدراء الدين الإسلامي في ذات الحلقة بإجاباتها المثيرة للجدل عند سؤالها متى نرى رانيا يوسف محجبة فردت بسخرية، ومن ثم كمل المذيع سؤاله، مشيرًا إلى أنه من 1400 سنة فرض علينا الحجاب، فردت رانيا "إحنا المصريين مكناش محجبين، وإن الحجاب ده اتفرض علينا في الثمانينيات وأواخر السبعينيات".

وكانت نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا من أشرف فرحات ضد الفنانة رانيا يوسف وذلك بعد تصريحاتها في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس، في برنامج "مع الفارس"، على إحدى الفضائيات، وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح.