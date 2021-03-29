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المرأة
دينا الشربيني: "صراع وانتقام" (فيديو)
Lebanon 24
29-03-2021
|
23:00
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كشفت الفنانة دينا الشربيني خلال لقاء لها ببرنامج ET بالعربي، الذي يذاع على قناة دبي الفضائية، ملامح شخصية "كاميليا"، التي تجسدها في مسلسل "قصر النيل"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2021.
وأوضحت دينا أن "كاميليا" عندها الكثير من المشاكل من الصغر، فوالدها مات أمام عينيها، ولم تكن أمها موجودة من البداية، وعاشت عند خالتها، وهي من النوع الذي يعود لينتقم ولا يسكت، وعكس شخصيتها تماماً.
وعن عدد المشاهد التي تبكي فيها في المسلسل، قالت: "يمكن مشهد أو اثنين الشخصية محتاجة ده فيهم. مش عاملين لي بكاء السنة دي، وقالوا لي ريحي كفاية المسلسلات الّي بكيتي فيها قبل كده".
مسلسل "قصر النيل" تأليف محمد سليمان، وإخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، وريهام عبد الغفور، وأحمد مجدي، وصلاح عبد الله، وصبري فواز، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد خالد صالح، ومحمد حاتم، ونبيل عيسى، وعمر السعيد، وناردين فرج، ومريم الخشت، ومحمود البزاوي، وسامي مغاوري.
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